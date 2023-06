Igor Tudor a annoncé son départ de l’OM ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Que l'OM le veuille ou non, Igor Tudor va quitter le club. Il l'a annoncé à absolument tout le monde.

Les indices se multiplient au sujet de l’avenir d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. Après avoir annoncé mardi soir à Pablo Longoria qu’il ne comptait pas continuer, il a ensuite envoyé ses agents discuter avec les dirigeants marseillais pour trouver un accord et une porte de sortie alors qu’il a un an de contrat restant, et qu’il ne compte pas du tout aller au bout. Résultat, l’entraineur croate ne cache plus du tout son désir de quitter l’OM et force les choses.

Ce jeudi, il a annoncé à l’entrainement à l’ensemble de son groupe qu’il allait quitter le club, et il devrait en faire de même cet après midi en conférence de presse, histoire d’enfoncer le clou. Même s’il a prévenu Pablo Longoria en amont, la manière risque de laisser à désirer et de ternir son image, surtout s’il part pour être un candidat officiel au poste d’entraineur de la Juventus Turin. En attendant, l’OM est devant le fait accompli et va devoir chercher rapidement un entraineur pour la saison prochaine, même s’il reste un match à jouer ce week-end à Ajaccio.