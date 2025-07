Igor Paixao, l'OM à deux doigts de capituler ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le dossier Igor Paixao va connaître son issue dans les prochaines heures et la tendance n’est pas à l’optimisme du côté de l’OM.

Après avoir finalisé les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Facundo Medina, l’Olympique de Marseille espère boucler dans les jours à venir deux transferts de plus. L’accord est proche avec la Juventus Turin pour Timothy Weah, mais on ne peut pas en dire autant en ce qui concerne Igor Paixao. L’ailier gauche brésilien de Feyenoord est la priorité absolue de l’OM à ce poste depuis plus d’un mois, mais les discussions n’ont toujours pas abouti à un accord entre Marseille et le club néerlandais. Le média spécialisé Voetbal International fait ce mardi le point sur le dossier Igor Paixao et révèle que les 24 prochaines heures seront décisives.

En effet, comme indiqué par ailleurs, les dirigeants de l’OM ont rencontré ceux du Feyenoord ce lundi soir. Après ce rendez-vous, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont décidé de prendre quelques heures de réflexion avant de trancher dans le vif le dossier Igor Paixao. Le média néerlandais l’affirme, une ultime offre sera soumise ce mardi par l’Olympique de Marseille. « Selon certaines sources, Paixao aurait plus de chances de rester au Feyenoord que d’être rapidement présenté comme un nouveau joueur de l’Olympique de Marseille. Feyenoord attend néanmoins l’offre finale de l’OM pour Paixao avec impatience » nous apprend le média spécialisé.

Igor Paixao à l'OM, tout se joue ce mardi

Autrement dit, l'OM est encore en vie dans le dossier de l’ailier brésilien auteur de 19 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. L’optimisme n’est clairement pas de rigueur mais tout est possible en période de mercato. La preuve, un accord était annoncé samedi pour le transfert de Paixao contre 35 millions d’euros bonus compris. Or, on comprend bien avec les informations de la presse néerlandaise que l’OM et le Feyenoord n’ont jamais trouvé d’accord définitif. Igor Paixao attend de son côté l’issue de ce feuilleton, après s’être entendu avec les dirigeants phocéens pour un contrat de cinq ans en Provence.