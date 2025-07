Igor Paixao arrive, l'OM tient sa star de l'été ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les négociations entre l’OM et Feyenoord évoluent dans le bon sens pour le transfert d’Igor Paixao, dont l’entourage se trouve déjà à Marseille alors qu’un accord contractuel a été trouvé avec le club olympien.

A la recherche d’un joueur de très haut niveau au poste d’ailier gauche, l’Olympique de Marseille a ciblé deux joueurs en ce début de mercato estival : Malick Fofana mais surtout Igor Paixao, priorité du club phocéen en ce mois de juillet. L’ailier brésilien de 25 ans sort d’une saison exceptionnelle au Feyenoord avec 18 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Des statistiques qui ont convaincu l’OM d’en faire son choix n°1 à ce poste, malgré le tarif colossal fixé par le club néerlandais.

Dans son édition du jour, L’Equipe rappelle que Feyenoord a déjà repoussé deux offres de Marseille, une première à 16 millions d’euros et une seconde à 23 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. La troisième proposition a de fortes chances d’être la bonne puisque le quotidien national explique que « les positions des deux clubs continueraient de se rapprocher » et que par conséquent, un transfert d’Igor Paixao vers la cité phocéenne serait de plus en plus probable. Un scénario auquel on peut d’autant plus croire que l’entourage du joueur se trouve déjà à Marseille et ne s’en cache pas.

L'OM et Feyenoord proches d'un accord

Le père d’Igor Paixao a publié plusieurs photos sur les réseaux sociaux montrant qu’il se trouvait dans le sud de la France. L’Equipe confirme d’ailleurs qu’un accord total a été trouvé entre le clan Paixao et l’OM sur la base d’un contrat de cinq saisons. Il ne reste plus à Pablo Longoria et à Medhi Benatia d’obtenir le feu vert définitif de Feyenoord pour boucler un deal dont le prix final pourrait être supérieur à 30 millions d’euros. A Marseille, une seule crainte désormais, l’état physique du joueur, qui vient de se blesser. Le club olympien a justement demandé des informations au Feyenoord sur la nature de cette blessure et la réponse hollandaise a visiblement été rassurante. L’OM veut toujours Igor Paixao et touche plus que jamais au but dans ce dossier chaud de l’été.