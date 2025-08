Harry Maguire à l'OM, Marseille a un coup d'avance ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La presse anglaise se passionne pour l'avenir d'Harry Maguire dont le contrat avec Manchester United se termine dans un an. Et le nom de l'Olympique de Marseille est cité pour accueillir le défenseur international.

Ce mercredi, le Daily Mail met les supporters de l'OM en émoi. En effet, Mike Keegan, rédacteur en chef du service des sports du tabloïd anglais, explique au détour d'un article sur Harry Maguire que l'Olympique de Marseille suit très attentivement les événements autour du défenseur international anglais de 32 ans, qui entre dans la dernière année de son contrat et pourrait donc quitter Manchester United. Ces dernières semaines, plusieurs offres émises en Premier League avaient été évoquées pour celui que les Red Devils avaient fait venir de Leicester pour un transfert record à l'époque pour un défenseur, à savoir 87 millions d'euros. Et le média anglais explique que récemment, les dirigeants de Manchester United ont refusé cinq offres pour Maguire, lesquelles provenaient d'Angleterre et d'Italie.

Harry Maguire n'a pas prolongé à Man Utd

Du côté d'Old Trafford, on est convaincu qu'Harry Maguire ne veut pas quitter Manchester United et souhaite finir sa carrière là-bas, même si pour l'instant le défenseur anglais n'a pas signé l'offre de prolongation du club, où il gagne actuellement près de 220.00 euros par semaine. Et Mike Keegan le confirme, aucune négociation n'est en cours, ce qui pourrait permettre à Maguire de discuter avec d'autres clubs dès le mois de janvier prochain. Et parmi ces autres équipes susceptibles de vouloir faire venir le joueur aux 64 sélections avec l'équipe d'Angleterre, il y aurait désormais des formations du championnat de Turquie, mais également l'Olympique de Marseille et Monaco.

L'OM est à présent un club qui séduit en Premier League, la signature de Mason Greenwood l'été dernier, ayant montré les capacités de Pablo Longoria et Medhi Benatia à faire exploser des joueurs, même dans les cas les plus compliqués. Pour Harry Maguire, on entre tout de même dans une autre dimension, l'expérimenté défenseur anglais, parfois moqué, pouvant apporter son énorme expérience au sein du vestiaire phocéen. Reste à savoir si Maguire prolongera ou pas, car s'il paraphe un nouveau contrat, alors la messe sera dite.