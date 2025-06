Harit s’en va, l’OM met le champagne au frais

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Considéré à vendre par la direction de l’Olympique de Marseille, Amine Harit devrait quitter la Cité Phocéenne cet été. Sa destination n’est pas encore connue, mais des clubs commencent à se positionner sur le dossier.

Amine Harit est courtisé ! Le joueur à vocation offensive de l’Olympique de Marseille cherche une porte de sortie après une saison mitigée. Avec seulement 13 apparitions (deux buts et cinq passes décisives) en Ligue 1 cette saison, l’international marocain (24 sélections) n’est pas dans les plans de Roberto de Zerbi. Miné par quelques blessures depuis plusieurs saisons, Harit a connu des hauts et des bas à l’OM. À 27 ans, l’ancien joueur du FC Nantes va donc chercher un point de chute cet été. Plusieurs clubs suivent le dossier de près et l’OM veut en tirer un prix correct. Amine Harit est évalué à huit millions d’euros sur Transfermarkt et possède un contrat jusqu’en 2027.

Après le Wydad, Trabzonspor à l’attaque

Yerel basına göre Başkan Ertuğrul Doğan, hücum gücünü artırmak için Amine Harit’i ideal bir orta saha adayı olarak görüyor. 26 yaşındaki Faslı oyuncu, teknik becerisi ve tecrübesiyle yaz döneminde kilit isimlerden biri olabilir.



Et l’ancien joueur de Schalke 04 ne manque pas d’options. Tout d’abord le Wydad a voulu s’offrir l’international marocain en vue de la Coupe du monde des clubs. Le président Hicham Ait-Menna l’a expliqué sur les antennes de RMC. Le joueur « n’était pas dans le mood de venir jouer, » explique-t-il. Désormais, c'est le club turc de Trabzonspor qui souhaite s’attacher les services d’Harit. Le club de Süper Lig turque se veut ambitieux pour les années à venir et souhaite faire d’Harit l’un des hommes forts de son projet. La presse turque précise que le président du club de Trabzonspor, Ertuğrul Doğan veut en personne le joueur afin de renforcer son entrejeu. Reste au club de transmettre une offre à l'OM, sachant que Longoria est totalement d’accord pour laisser filer le joueur cet été.