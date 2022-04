Harit à l'OM, 10 millions d'euros et c'est signé

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

Prêté par Schalke 04 pour la saison, Amine Harit se montre enfin décisif avec l'Olympique de Marseille. Une réalité qui oblige l'OM et ses dirigeants à réfléchir sur le sort du Marocain encore sous contrat avec le club allemand jusque juin 2024.

L'OM se porte à merveille de ses quatre victoires consécutives en Ligue 1 et ses sept victoires toutes compétitions confondues, après une petite période inquiétante. Et Amine Harit y est aussi pour quelque chose. Auteur d'une saison jusque-là décevante, le joueur prêté par les Allemands de Schalke 04 remonte la pente avec deux buts et deux passes décisives délivrées sur les quatre dernières victoires phocéennes en championnat. Encore ce dimanche face à Montpellier, l'international marocain (11 sélections) a débloqué le match en réalisant une magnifique passe décisive pour Bamba Dieng , premier buteur du match remporté (2-0), après une grosse percée. « Il faut toujours avoir de l'espoir et croire en soi. J'ai toujours cru en mes qualités et en ce que je pouvais apporter. J'attendais juste mon moment, il est arrivé. Tant mieux pour moi et pour le groupe », a confié Amine Harit après la rencontre. Mais ce moment enfin arrivé pourrait durer plus longtemps que prévu à l'OM.

Schalke 04 pas intéressé pour un retour

🌪 @Amine_000 🇲🇦 qui élimine la défense adverse pour une merveille de passe à 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗗𝗶𝗲𝗻𝗴 😍🇸🇳



La résumé #OMMHSC est disponible 👉 https://t.co/sIOd0l7Ofn pic.twitter.com/wW3OzcGewl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 10, 2022

Descendu en Bundesliga 2 la saison dernière, Schalke 04 pourrait remonter en première division mais sans Amine Harit. En effet, d'après La Provence, le club de la Ruhr n'est pas favorable à un retour du Marseillais pour la prochaine saison. « Harit parviendra peut-être encore à être recommandé pour un avenir à Marseille en fin de saison. Il est impossible pour Amine Harit de rejouer pour Schalke 04 à partir du 1er juillet si le club reste en deuxième division mais aussi peu probable même si le club est promu en Bundesliga. Ses revendications salariales ne correspondent plus à la nouvelle politique du club » a révélé, de son côté, le média allemand Ruhr24. Un mal pour un bien puisque le président olympien, Pablo Longoria songe à acheter définitivement l'ancien Nantais. Le milieu offensif de 24 ans avait été transféré de la Beaujoire à la Veltins-Arena en 2017 pour 8 millions d'euros. Le leader actuel de la Bundesliga 2 pourrait se satisfaire de 10 millions d'euros pour laisser filer son joueur. A noter que sa valeur marchande est aujourd'hui estimée à 9 millions d'euros d'après le site Transfermarkt.