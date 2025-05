Haraldsson, l'énorme pari à 18ME de l'OM au mercato

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Qualifié pour la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille devra encore améliorer son effectif. Dans le domaine offensif, Roberto de Zerbi aurait bien besoin de profils créatifs. Pourquoi ne pas tenter de recruter le Lillois Hakon Haraldsson ?

Cette saison, l'Olympique de Marseille a souvent squatté le haut du classement en Ligue 1. Une réussite sportive due essentiellement à une attaque prolifique, la meilleure derrière le PSG. Néanmoins, le secteur offensif reste un sujet de préoccupation pour Roberto de Zerbi. Il manque des profils techniques et polyvalents dans l'effectif dirigé par l'Italien. Avec une qualification pour la Ligue des Champions en poche, l'OM devra vraiment renforcer son attaque pour exister sur tous les tableaux. Pablo Longoria regarde déjà les pistes à l'étranger mais le président marseillais doit aussi se pencher sur la France.

L'OM peut-il chiper Haraldsson au LOSC ?

Le compte X de Massilia Zone lui propose l'une des meilleures armes offensives du LOSC cette saison : Hakon Haraldsson. L'Islandais a inscrit 5 buts en Ligue 1 et 2 en Ligue des champions. Milieu offensif, le joueur de 22 ans a parfois du s'exiler sur une aile mais son activité a été très intéressante. Il a mis en difficulté des grands clubs européens en C1 comme le Real Madrid, la Juventus ou le Borussia Dortmund notamment.

4/ Hákon Haraldsson – Lille – 22 ans – 🇮🇸 – 13-18M€



Moins ailier de formation, Haraldsson serait un pari tactique pour De Zerbi.



Son profil hybride, entre milieu offensif et faux ailier, pourrait offrir une solution créative entre les lignes, là où l’OM a parfois pêché cette… pic.twitter.com/Wjc1uRu5ZU — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 8, 2025

Massilia Zone évalue le prix d'Hakon Haraldsson entre 13 et 18 millions d'euros. « Son profil hybride, entre milieu offensif et faux ailier, pourrait offrir une solution créative entre les lignes, là où l’OM a parfois pêché cette saison. Très intelligent dans ses déplacements et à l’aise sous pression, l’Islandais manque encore de régularité et de stats décisives, mais possède un potentiel technique très intéressant pour un club européen », écrit le compte spécialisé sur X. Avec sa qualification en poche pour la prochaine C1, l'OM pourrait profiter d'un échec du LOSC dans la course au top 4 pour foncer sur le milieu offensif islandais et ainsi frapper un grand coup sur le marché des transferts.