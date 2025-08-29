Hamed Junior Traoré signe à l'OM (off)

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a officialisé ce vendredi la signature d'Hamed Junior Traoré, arrivé en provenance de Bournemouth. Le milieu offensif arrive sous forme de prêt avec une option d'achat à 7,5ME pouvant doubler avec les primes.

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature en provenance de l’AFC Bournemouth du milieu offensif ivoirien, Hamed Junior Traoré (...) Avec son arrivée à l’OM, le destin de l’international ivoirien prend une tournure qui pourrait le mener sur des théâtres continentaux avec la Champions League. Ainsi s’ouvre un nouveau chapitre pour Hamid Junior Traoré. La passion, l’Orange Vélodrome, les supporters, le style de jeu, l’Europe… Tout l’attire. Il incarne désormais la promesse tangible d’un club au sein duquel il pourra encore progresser, s’épanouir et mettre ses qualités au service du collectif de Roberto De Zerbi », précise l'OM dans un communiqué.