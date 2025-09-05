Hakim Ziyech, un seul obstacle à sa signature à l'OM

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Le mercato a fermé ses portes lundi dernier pour la majorité des championnats européens. Mais certains clubs tentent encore des coups avec des joueurs libres. C’est le cas de l’Olympique de Marseille qui cible Hakim Ziyech. Mais le Marocain n’est pas encore prêt à signer du côté de la cité phocéenne.

L’Olympique de Marseille tente encore de flairer les bons coups. En cette fin de mercato, certains joueurs sont encore libres de tout contrat et peuvent s’engager avec un club n’importe quand. Selon Foot sur 7, l’OM envisage de signer Hakim Ziyech. La formation de Roberto de Zerbi souhaite se renforcer sur le plan offensif et cherche un ailier créatif. L’international marocain (64 sélections, 25 buts), est sans contrat depuis son départ d’Al Duhail SC, club se situant au Qatar. Après six mois et 13 rencontres, l’ancien joueur de l’Ajax est parti. Mais l’ailier de 32 ans ne manque pas de prétendants en ce mois de septembre.

L’OM doit gérer sa masse salariale

Outre l’Olympique de Marseille, c’est Benfica qui a ciblé l’ancien pensionnaire de l’Ajax Amsterdam, selon Africa Foot. De son côté, l'OM souhaite attirer le Marocain, mais Pablo Longoria doit encore régler un gros souci avant d’envisager quoi que ce soit. Le club de la cité phocéenne doit libérer de la masse salariale. Certains éléments indésirables sont encore au club après la fermeture du mercato estival. C’est le cas d’Amine Harit et Neal Maupay. Les deux joueurs ne rentrent pas dans les plans de Roberto de Zerbi cette saison et ont été invités à quitter le club. Sans ces départs, Hakim Ziyech ne signera pas du côté de l’OM toujours selon Foot sur 7. Si Roberto de Zerbi souhaite réellement le Marocain, Marseille devra rapidement trouver une solution pour éviter aux concurrents directs de prendre de l’avance sur le dossier. Elche est également sur le joueur.