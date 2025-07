Hakim Ziyech à l'OM, l'étrange rumeur

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Et si l'Olympique de Marseille tentait la piste Hakim Ziyech ? Sans club depuis le 1er juillet, le Marocain de 32 ans est en contact avec l'OM. Néanmoins, ce transfert aurait plusieurs inconvénients.

Ancienne pépite de l'Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech a connu plusieurs années difficiles après son départ des Pays-Bas. Le milieu de terrain marocain ne s'est pas imposé à Chelsea avant de connaître une expérience mitigée à Galatasaray. Début 2025, il a atterri à Al Duhail au Qatar pour une petite pige de 6 mois. Désormais libre, le joueur de 32 ans doit dénicher un nouveau club au mercato. Malgré son déclin, Ziyech attire toujours les clubs européens. L'Atlético Madrid est annoncé dessus mais les Colchoneros ne sont pas les seuls. L'OM serait aussi de la partie selon les informations du média proche de la sélection marocaine Atlas Eleven.

Ziyech à l'OM, un transfert vraiment intéressant ?

« L’Olympique de Marseille s’est renseigné ces derniers jours sur Hakim Ziyech. Le club a sondé le joueur sur ses prétentions salariales, jugées élevées à ce stade. Discussions préliminaires. À suivre… », a t-il posté sur X ce mardi. Une rumeur crédible étant donné les liens forts entre Medhi Benatia, directeur du football à l'OM, et les joueurs marocains. Cependant, ce potentiel transfert interroge les suiveurs du club phocéen comme Le R. Très suivi sur X, cet internaute doute que Marseille aille jusqu'au bout pour Ziyech.

le pire il va jouer la CAN et il est éclaté depuis plusieurs saison. Même si il a une belle patte et qu'il est encore capable d'éclat. Autant prendre un autre. En + son poste correspond pas trop avec RDZ non ? — Le_R (@ch22_r) July 15, 2025

« Le pire il va jouer la CAN (en décembre) et il est éclaté depuis plusieurs saisons. Même si il a une belle patte et qu'il est encore capable d'éclat. Autant prendre un autre. En plus, son poste ne correspond pas trop avec RDZ (Roberto de Zerbi) non ? », a t-il écrit sur le réseau social détenu par Elon Musk. A voir si l'OM n'étudie pas la piste Ziyech pour anticiper une éventuelle déconvenue sur ses autres dossiers prioritaires en attaque avec notamment le cas Igor Paixao.