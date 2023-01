Guendouzi vaut 50 ME, l’OM a perdu la tête !

Non retenu par l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi pourrait partir cet hiver. Le milieu de terrain intéresse Aston Villa. Mais le prix réclamé par le club phocéen risque de refroidir le pensionnaire de Premier League.

Après la signature de l’Ukrainien Ruslan Malinovskyi, le recrutement de l’Olympique de Marseille n’est sans doute pas terminé. Le milieu offensif arrivé en provenance de l’Atalanta Bergame arrive pour compenser le retour de Gerson à Flamengo. Il faut maintenant s’attendre à voir débarquer le joueur destiné à remplacer Amine Harit, gravement blessé à un genou et absent jusqu’à la fin de la saison. Mais ce n’est pas tout. En cas de départ(s), une ou plusieurs recrues supplémentaires seront envisagées. Surtout si la sortie de Mattéo Guendouzi se confirme.

Aston Villa working on Matteo Guendouzi, who is open to a reunion with Unai Emery.



Told Marseille want €50m but Villa's first offer will be less. Villa looking at €25-30m plus add-ons, as @FabriceHawkins first reported.



OM permanently signed Guendouzi for €11m last summer. pic.twitter.com/1yXw5rcsAp