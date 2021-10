Guendouzi promet la victoire de l’OM contre le PSG !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un doublé dimanche soir contre Lorient (4-1), Mattéo Guendouzi se prépare à vivre son premier classique contre le PSG au Vélodrome.

Dans une semaine, l’atmosphère sera explosive dans la cité phocéenne avec le tant attendu classique de la Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Un match pour lequel l'OM s’est mis en confiance en retrouvant le goût de la victoire contre Lorient. Un succès que les hommes de Jorge Sampaoli doivent en partie à Dimitri Payet mais également à Mattéo Guendouzi, auteur de deux buts et d’une passe décisive contre les Merlus. Au micro de Prime Video après le succès olympien, l’ex-milieu de terrain d’Arsenal n’a pas boudé son plaisir. Et l’international français s’est projeté sur la réception du PSG dans une semaine avec l’ambition de bousculer Messi, Mbappé et les autres stars de Paris.

« En tant que footballeur, on vit pour ce genre de matches. Tout le monde rêverait de les jouer, surtout pour l'Olympique de Marseille. Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu'on peut faire quelque chose de très bien. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu'on va prendre les trois points. On sait qu'on a un gros effectif, on a un banc de très haute qualité, je ne me fais pas de souci pour l'équipe » a expliqué Mattéo Guendouzi, confiant avant ce choc face au Paris Saint-Germain même si l’OM a également l’esprit tourné vers le déplacement à Rome pour y défier la Lazio en Ligue Europa. Et le milieu phocéen de conclure. « Avant la trêve on a eu des difficultés. On a très bien débuté la saison, on s'attendait à continuer comme ça, avec la qualité qu'on a dans l'équipe, je sais qu'on peut faire une très grosse saison. Ne plus gagner a été un gros coup d'arrêt pour nous donc on avait à cœur de gagner ce match ». C’est chose faite pour l’OM contre Lorient, en grande partie grâce à un Mattéo Guendouzi taille patron au milieu de terrain, et qui a parfaitement assumé son statut d’international français.