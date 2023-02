Guendouzi au placard, le mercato de l’OM fait des ravages

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Remplaçant face à Toulouse ce dimanche, Mattéo Guendouzi pourrait de nouveau démarrer sur le banc contre le PSG ce week-end.

Titulaire indiscutable aux yeux d’Igor Tudor lors de la première partie de saison, Mattéo Guendouzi fait les frais du recrutement quatre étoiles de Pablo Longoria lors du mercato hivernal. Face à Toulouse, c’est Azzedine Ounahi qui a été choisi aux côtés d’Alexis Sanchez et de Cengiz Ünder en attaque, un poste auquel évolue régulièrement Mattéo Guendouzi depuis le début de la saison. Depuis le mois de janvier, Ruslan Malinovskyi est un autre concurrent sérieux de l’international français. Et pour Walid Acherchour, interrogé à ce sujet sur l’antenne de RMC, il y a fort à parier que Mattéo Guendouzi sera de nouveau sur le banc face au PSG dimanche prochain en raison de la nette montée en puissance de l’international ukrainien depuis sa signature à l'Olympique de Marseille avec notamment un but contre Nice et un bijou face à Paris en Coupe de France il y a quinze jours.

Guendouzi désormais remplaçant dans l'esprit de Tudor ?

« Le problème de Guendouzi c’est que Malinovskyi a beaucoup manqué face à Toulouse et a fait une très bonne entrée, c’est lui qui a marqué face au PSG en Coupe de France. Dans la ligne de deux joueurs offensifs derrière Alexis Sanchez, ça fonctionne bien aussi avec Cengiz Ünder. Malinovskyi a mis du temps à entrer dans son costume de joueur marseillais mais globalement, je pense qu’il sera titulaire face au PSG en Ligue 1. Igor Tudor ne changera pas ce qu’il a fait ces derniers temps avec Sanchez, Ünder et Malinovskyi devant, Tavares et Clauss sur les côtés et le duo Rongier-Veretout devant la défense. Guendouzi ? Je pense que dans la dynamique, il est sur le banc. Tu le mets à la place de qui, Malinovskyi ? » a lancé Walid Acherchour, pour qui Mattéo Guendouzi va assurément faire les frais de la concurrence de Ruslan Malinvoskyi et d’Azzedine Ounahi lors de cette seconde partie de saison, au point de perdre sa place de titulaire. Une autre option est toutefois possible pour Igor Tudor avec l’absence de Chancel Mbemba (suspendu) : repositionner Rongier en défense, ce qui libère une place au milieu de terrain pour Guendouzi.