Grosse surprise, l’OM prend du galon en Europe

Par Eric Bethsy

Directement qualifié pour la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a appris une bonne nouvelle supplémentaire. Grâce à un scénario totalement inattendu dans le championnat croate, le club phocéen fera finalement partie du chapeau trois lors du tirage au sort.

Après la fin de nombreuses compétitions en Europe, on peut déjà se projeter sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et plus précisément sur la composition des quatre chapeaux. Aucun doute en ce qui concerne le premier où le Paris Saint-Germain sera accompagné par le Real Madrid, le Bayern Munich, Liverpool, l’Inter Milan, le Borussia Dortmund, Manchester City, le FC Barcelone et Chelsea. En revanche, il faudra patienter pour connaître l’intégralité des autres chapeaux.

L'OM peut remercier Rijeka

Certaines équipes peuvent encore basculer d’une catégorie à l’autre, à l’image de l’Olympique de Marseille le week-end dernier. Le club phocéen, provisoirement placé dans le chapeau quatre, a bénéficié d’un scénario totalement inattendu en Croatie. Vainqueur des sept précédents titres, le Dinamo Zagreb a perdu sa couronne au profit de Rijeka dimanche. Les deux concurrents ont terminé avec 65 points et la même moyenne de buts (+28) au terme des 36 journées. Pour faire la différence, le règlement privilégie ensuite la meilleure défense et c’est Rijeka (21 buts encaissés, contre 41 pour le Dinamo Zagreb) qui s’est montré le plus performant dans ce domaine.

Résultat, le Dinamo Zagreb, que l’on attendait dans le chapeau trois de la Ligue des Champions, disparaît de la compétition et ne jouera que la Ligue Europa Conférence. C’est donc l’Olympique de Marseille qui abandonne le quatrième chapeau pour prendre sa place dans le groupe supérieur. Une bonne nouvelle pour le deuxième de Ligue 1. Bien sûr, la composition des chapeaux est devenue moins importante dans le nouveau format de la C1. Le Paris Saint-Germain pourra confirmer puisque sa place dans le chapeau 1 ne l’a pas empêché d’affronter Arsenal, Manchester City, le Bayern Munich ou encore l’Atlético Madrid en phase de ligue cette saison.