Gros coup de pression à l'OM, McCourt s'énerve !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Depuis son arrivée à l'OM en 2016, Frank McCourt a montré qu'il avait les reins solides pour tenir un club de football. Toutefois, l'Américain est las de devoir mettre la main à la poche pour que le club passe la DNCG. Pablo Longoria va devoir compter ses sous au mercato.

Si Frank McCourt vit loin de Marseille, il essaye de garder un œil sur le quotidien de l'OM. L'homme d'affaires américain tient à la pérennité du club dont il est le propriétaire depuis 2016 et qu'il compte toujours amener au sommet. Il n'hésite pas à débourser l'argent nécessaire aux transferts mais aussi à combler les trous dans les finances du club. Il aurait déjà injecté 400 millions d'euros en près de six ans à la tête du club phocéen. Mais, cette situation ne peut pas durer éternellement et cela touche directement Pablo Longoria.

McCourt ferme le robinet, Longoria doit faire des miracles

En effet, Frank McCourt ne veut plus jeter l'argent par les fenêtres. Selon le journal La Provence, il aurait rencontré Pablo Longoria aux Etats-Unis en juin dernier. Lors de leur entrevue, McCourt aurait signifié au président marseillais son intention de ne plus mettre la main à la poche, poussant donc Longoria à devoir se montrer imaginatif au mercato. C'est donc avec un budget serré que les recrues vont devoir arriver sur la Canebière alors que le club paye encore les années de gestion de Jacques-Henri Eyraud.

Avec l’arrivée de @mbemba22 et l’information que l’OM tenterait sa chance jusqu’à fin août pour Saliba, il ne fait plus de doute que Duje Caleta Car devrait quitter le club cet été. En espérant que chacun y trouve son compte. pic.twitter.com/EDVWqVqhOd — 𝕄𝕒𝕤𝕤𝕚𝕝𝕚𝕒𝟙𝟡𝟟𝟠  (@massilia1978) July 15, 2022

Concrètement, il est demandé à Pablo Longoria d'accélérer dans le domaine des ventes de joueurs. Il ne vend pas assez au goût de Frank McCourt. Il faut que l'OM puisse s'autofinancer sans l'aide de son généreux propriétaire. Le seul mouvement notable jusqu'à présent est le prêt de Luis Henrique à Botafogo. Celui-ci est lié à une option d'achat obligatoire pour le club carioca. L'OM peut espérer en tirer 8 millions d'euros. Trop peu bien sûr alors que le club olympien tente de refourguer Duje Caleta-Car depuis des mois. Au-delà de son talent de recruteur, c'est désormais comme vendeur que Pablo Longoria est attendu à Marseille et chez Frank McCourt.