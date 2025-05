Griezmann et Nkunku, l'OM de retour sur Terre

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après un mercato convaincant il y a un an, l’OM peut rêver encore plus grand cet été avec la qualification en Ligue des Champions. Mais financièrement, le club phocéen ne fera pas n’importe quoi.

Malgré l’absence de coupe d’Europe, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont réussi à réaliser un mercato ambitieux et cohérent l’été dernier avec les signatures de joueurs tels que Mason Greenwood, Adrien Rabiot ou encore Pierre-Emile Hojbjerg. Ce recrutement a permis à Roberto De Zerbi de décrocher la deuxième place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. En toute logique, les supporters olympiens se mettent désormais à rêver d’un mercato encore plus fou, et la prestigieuse piste menant à Aymeric Laporte en défense confirme que Medhi Benatia et Pablo Longoria veulent recruter du lourd.

Il y aura toutefois certaines limites financières que les dirigeants olympiens ne pourront pas dépasser. Dans son édition du jour, La Provence a par exemple rappelé que des joueurs tels que Christopher Nkunku, Antoine Griezmann ou Jonathan David, qui ont été cités à l’OM sur les réseaux sociaux ou dans la presse, étaient totalement hors de portée des finances marseillaises. « L’OM espère relancer des internationaux qui ont le Mondial 2026 en ligne de mire. Sur chaque opération, les dirigeants olympiens veilleront à ne pas détruire l’équilibre d’un vestiaire où la hiérarchie salariale est épiée. En ce sens, les rumeurs menant à Griezmann, Nkunku ou David ne sont pas prises au sérieux » écrit le quotidien régional.

L'OM veille à son équilibre salarial

Le nom de Paul Pogba n’est lui pas évoqué, alors que chez les supporters olympiens, personne n’a oublié que l’OM avait envisagé la signature de l’international français au mois de janvier. Des gros coups, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont bien l’intention d’en réaliser. A condition de rester cohérent sur le plan financier et c’est là toute la difficulté du mercato pour Marseille, qui se veut en tout cas ambitieux et qui souhaite renforcer son effectif pour atteindre le top 24 en Ligue des Champions, un objectif clairement assumé ces dernières heures par le board marseillais.