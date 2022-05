Griezmann à l'OM, le mirage des réseaux sociaux disparaît

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ces derniers jours, une rumeur folle est apparue selon laquelle l'OM voudrait recruter Antoine Griezmann la saison prochaine. Si les supporters olympiens ont eu des étoiles dans les yeux, la réalité économique les ramène tout de suite sur terre.

Dans quelques jours, à l'issue de la 38e et dernière journée de Ligue 1, l'OM saura s'il disputera la Ligue des champions la saison prochaine. La plus grande des compétitions européennes est indispensable au projet olympien. Participer c'est bien mais y être performant c'est mieux et à Marseille, vainqueur de la C1 en 1993, on ne peut se satisfaire des dernières campagnes dans cette compétition. Aucun point en 2013, trois seulement en 2020, l'OM est devenu un faire-valoir en Ligue des champions. En cas de qualification samedi, Pablo Longoria devra s'activer au mercato pour amener de solides éléments pour être à la hauteur des grands d'Europe. Le président marseillais ne tarde jamais à se mettre au travail et certains supporters évoquaient déjà son envie de rapatrier en France un champion du monde 2018.

Griezmann à l'OM, trop cher et irréaliste

C'est ainsi qu'est apparu sur les réseaux sociaux la rumeur d'un intérêt de l'OM pour Antoine Griezmann. Actuellement prêté par le FC Barcelone à l'Atletico Madrid, le Français n'est pas en confiance ces derniers temps et la perspective de le voir changer d'air n'est pas impossible. Surtout, Griezmann est connu pour supporter l'OM depuis son enfance. Plus qu'un fantasme, cette information a pris du poids quand ESPN a confirmé que Pablo Longoria réfléchissait à la venue de « Grizou » sur la Canebière, au moins en prêt. Mais, le rêve a pris fin par l'intermédiaire du président de l'Atletico.

Mercato : Les supporters militent pour voir Griezmann venir à l'OM ! - https://t.co/oWaQ4FLA59 pic.twitter.com/ZI4GZnoIy4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 14, 2022

« Il va rester ici, il va continuer avec nous la saison prochaine. L’argent n’est pas un problème quand le plan est de rester ensemble et que le joueur veut continuer », a indiqué Enrique Cerezo à la chaîne Movistar dimanche soir. Griezmann se dirige donc vers un retour définitif à Madrid avec les Colchoneros. Malgré leurs intentions, les dirigeants marseillais partaient de loin sur le plan financier. Déjà parce que le Barça veut récupérer de l'argent et que l'Atletico devrait lever l'option d'achat pour le Français fixée à 40 millions d'euros. Une somme bien supérieure aux possibilités marseillaises. Surtout, Griezmann touche un salaire annuel de 18 millions d'euros. Une rémunération qu'il n'est pas prêt à baisser significativement même pour l'OM. Pour renforcer son effectif, Pablo Longoria devra trouver des joueurs confirmés, mais beaucoup moins chers pour les finances fragiles de l'OM.