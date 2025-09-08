Grégory Schneider va encore faire hurler l’OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Après la trêve, le programme va se muscler pour l'OM, comme pour le PSG. Les deux formations s'affrontent et malgré les blessés, Paris ne fera qu'une bouchée de Marseille affirme Grégory Schneider.

L’OM panse ses plaies pendant une trêve internationale bienvenue après la défaite face à l’OL. L’idéal sera de reprendre en négociant bien la visite de Lorient au Vélodrome ce vendredi. Car ensuite, c’est le Real Madrid et le PSG qui se présentent. Deux chocs qui vont déjà donner un aperçu de la première partie de saison de l’OM, à la peine jusqu’à présent. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter car, malgré les blessés importants au PSG, Marseille ne risque pas de faire trembler le champion d’Europe en titre. C’est l’avis toujours très tranché de Grégory Schneider, le journaliste de Libération qui s’est lâché sur La Chaine L’Equipe. Interrogé sur ce PSG amoindri qui peut donc trembler en pensant à son futur déplacement au Vélodrome sans Doué ni Dembélé, le consultant a fait savoir que cela ne changeait absolument rien et que Paris allait s’imposer à Marseille.

« Matin, midi et soir »

⚔️👊 Roberto si tu cherchais un discours de motiv' pour Paris... pic.twitter.com/co91yb0tPD — LePetitOM (@LePetitOM) September 8, 2025

« Même sans Dembélé et Doué ils vont tartiner l’OM. L’OM perd deux matchs sur trois en Ligue 1, ils peuvent les battre matin, midi et soir comme ils sont », a lancé Grégory Schneider, qui apprécie toujours autant les piques provocatrices, surtout quand cela cible le club provençal. Il est vrai qu’avec des joueurs comme Barcola, Kvaratskhelia et Ramos, sans parler de Lee, Neves, Ruiz et Vitinha, le PSG a encore de quoi faire et sera toujours le favori du Classique face à l’OM. Mais Paris reste tout de même inquiet sur l’état de santé de ses joueurs après un été très agité, et les Marseillais se diront que c’est peut-être enfin le moment de mettre le PSG à terre au Vélodrome. En tout cas, chez les supporters marseillais, outre l’attaque gratuite du journaliste, on entend bien se servir de cette sortie pour motiver encore plus les joueurs à faire tomber le PSG.