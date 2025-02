Greenwood vendu 100 millions, le deal de l'été pour l'OM ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de l’OM cette saison, Mason Greenwood attise les convoitises à l’approche du mercato. Le FC Barcelone en fait l’une de ses cibles prioritaires, mais Liverpool, la Juve et le Bayern sont également sur le coup.

Auteur de 14 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Mason Greenwood justifie pleinement l’investissement consenti par Pablo Longoria et Frank McCourt pour le recruter l’été dernier à Manchester United contre 25 millions d’euros. L’international anglais (1 sélection) est indiscutablement le facteur X de l’OM dans le secteur offensif cette saison, et ses performances ont logiquement tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens. Le PSG ou encore le Bayern Munich ont notamment été cités comme des potentiels courtisans de Greenwood, dont le profil ne laisse pas non plus insensible le FC Barcelone.

Le site Fichajes va plus loin, affirmant que l’ancien attaquant des Red Devils est la priorité du club blaugrana dans l’optique du prochain mercato estival. Le directeur sportif Deco en fait son choix numéro un pour renforcer l’armada offensive du Barça, déjà colossale avec des joueurs tels que Lamine Yamal, Raphinha ou encore Robert Lewandowski. Mais du côté de Marseille, on ne souhaite pas faire de cadeau au Barça ni à aucun club d’ailleurs en ce qui concerne un potentiel transfert de Mason Greenwood. Alors qu’une partie importante de la future vente ira directement dans les caisses de Manchester United, Pablo Longoria a fixé à 75 millions d’euros le prix de son attaquant star.

Quatre clubs se battent pour Greenwood

Une somme énorme pour le Barça, en proie à de grosses difficultés financières et qui va devoir vendre plusieurs joueurs pour parvenir à satisfaire les exigences de l’OM selon le média espagnol. Mais cela n’effraie pas Joan Laporta, convaincu de pouvoir trouver les ressources afin de poser sur la table les 75 millions d’euros réclamés par le club marseillais. Le dossier risque néanmoins d'être très difficile pour le Barça, car le média espagnol rapporte par ailleurs que trois autres clubs sont eux aussi très chauds sur Mason Greenwood. Le Bayern Munich, la Juventus Turin et -plus surprenant- Liverpool sont à l'affût. Une énorme bataille qui pourrait bien faire les affaires de l'OM. On imagine en effet Pablo Longoria et Medhi Benatia profiter de la hype autour de Mason Greenwood afin de faire monter les enchères, pourquoi pas jusqu'aux 100 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, le futur international jamaïcain, s'il veut quitter l'OM l'été prochain, ne manquera pas d'offres.