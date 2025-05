Greenwood sur la sellette, l'OM l'adore et le déteste

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur de son 19e but en Ligue 1 samedi au Havre, Mason Greenwood a sorti l’OM de l’ornière avec un bijou dont il a le secret pour envoyer son équipe en Ligue des Champions. Mais le buteur anglais disputera-t-il la C1 à Marseille l’an prochain ? Rien n’est encore tranché.

Mason Greenwood est un joueur à part et il l’a de nouveau prouvé samedi soir au Havre, en inscrivant un nouveau but incroyable. Ce n’est pas la première fois que l’attaquant formé à Manchester United sort l’Olympique de Marseille d’un très mauvais pas grâce à ses coups de canon dont il a le secret. Celui-ci, les supporters phocéens s’en rappelleront un long moment. Et pour cause, ce but magique de Mason Greenwood a tout simplement envoyé l’OM en Ligue des Champions puisque dans le même temps, Strasbourg, Lille, Nice et Lyon ont perdu. La question est maintenant de savoir si Mason Greenwood sera toujours à Marseille la saison prochaine pour disputer la coupe aux grandes oreilles dans l'ambiance survoltée du Vélodrome.

Greenwood's insane goal 🤯 pic.twitter.com/l6xZfWhv4D — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 10, 2025

Pour La Provence, le débat se pose et les dirigeants olympiens vont cogiter un long moment avant de prendre une décision, tant l’Anglais peut à la fois être magique et désespérant. « L’infernal Anglais a livré une prestation digne de lui, de son aventure en ciel et blanc. D’abord et longtemps frustrant, navrant, agaçant (…) Il y a eu cet excès d’individualisme qui le caractérise. Des raids insensés dans une forêt de Havrais, des frappes forcées, des partenaires oubliés » écrit le quotidien régional dans son édition du jour, avant de poursuivre.

Mason Greenwood à l'OM, stop ou encore ?

« A force de persister et de croire en son talent inégalé (au sein de l’effectif marseillais), le destin a fini par lui sourire. Comme tant de fois cette saison, comme à Nantes ou face à Toulouse, l’Anglais a dégainé sa baguette pour ensorceler l’OM ». Et La Provence de conclure, avec la question qui brûle les lèvres de tous les amoureux du club marseillais. « Greenwood est bien celui qui a composté le ticket d’or de l’OM (en C1). Mais aura-t-il le plaisir de grimper dans le train avec ses partenaires ? Réponse cet été, où son avenir marseillais sera tranché » écrit notre confrère Tristan Rapaud. L’avenir de Mason Greenwood n’a sans doute pas fini de faire parler, l’attaquant de 23 ans alimentant régulièrement les médias britanniques ces derniers jours alors que plusieurs clubs de Premier League suivent de près ses prestations remarquées sous le maillot de l’OM.