Greenwood prive l’OM d’un chèque monstrueux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’Arabie Saoudite est à ses trousses, mais Mason Greenwood n’a aucunement l’intention de rejoindre la Saudi Pro League cet été. L’OM passe à côté d’une potentielle vente estimée à près de 90 millions d’euros.

Même s’il est parfois agaçant pour ses coéquipiers ou pour les supporters de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood n’en reste pas moins indispensable. Auteur de 18 buts en championnat cette saison, l’ex-attaquant de Manchester United s’est rapidement imposé comme un élément incontournable de l’équipe de Roberto De Zerbi grâce aux fulgurances dont il a le secret. Capable d’éliminer, d’accélérer et surtout d’être décisif avec une adresse importante devant les buts, Mason Greenwood attire les regards. Plusieurs clubs saoudiens ont notamment manifesté leur intérêt pour attirer le numéro 10 de l’OM.

Mason Greenwood a répondu présent 🤚 pic.twitter.com/5lSP64sSBT — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) April 22, 2025

Selon la presse espagnole, l’Arabie Saoudite était prête à miser jusqu’à 90 millions d’euros pour faire venir le futur international jamaïcain lors du prochain mercato, une somme colossale sur laquelle Marseille n’aurait pas pu cracher. Mais à en croire les informations de TBR Football, la réponse de Mason Greenwood ne s’est pas faite attendre. L’attaquant de l’OM a rapidement fait savoir à son entourage qu’il n’était pas question pour lui de rejoindre l’Arabie Saoudite à seulement 23 ans, et cela malgré le pont d’or proposé par la Saudi Pro League. On ignore encore si le buteur anglais souhaite rester à Marseille la saison prochaine, mais il n’est en tout cas pas envisageable pour lui de quitter l’Europe.

Greenwood, un non catégorique à l'Arabie Saoudite

En cas de départ de l’OM lors du prochain mercato, Mason Greenwood rejoindra donc une équipe plus forte, et non une destination exotique. Marseille passe à côté d’un gros chèque, mais augmente aussi ses chances de conserver son meilleur buteur, ce qui ne sera sans doute pas de trop au moment de faire face à un calendrier plus corsé, avec une qualification en coupe d’Europe qui semble de plus en plus probable. Le média ajoute que l’AC Milan, l’Inter, la Juventus Turin et Naples ont un oeil sur la situation de Mason Greenwood, sans pour autant avoir entamé la moindre démarche pour le moment alors que l’OM, en cas de transfert, se montrera très gourmand puisque 50% de la future vente ira directement dans les caisses de Manchester United.