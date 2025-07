Greenwood prêt à quitter l’OM, l’Atlético est chaud

Dans : OM.

Auteur d’une saison remarquée avec l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood a fait remonter sa cote sur le marché des transferts. L’attaquant anglais serait disposé à rejoindre une écurie plus ambitieuse et l’Atlético Madrid aimerait en profiter.

On n’est jamais à l’abri d’une surprise avec Pablo Longoria. Fidèle à sa politique, le président de l’Olympique de Marseille considère que personne n’est jamais vraiment intransférable. Une offre généreuse peut changer les plans à tout moment, y compris pour Mason Greenwood. Nos confrères espagnols de Fichajes indiquent que l’attaquant marseillais serait prêt à quitter le club phocéen cet été, soit un an après son arrivée. L’Anglais aimerait rejoindre une formation plus compétitive après s’être relancé la saison dernière.

Mason Greenwood s’est effectivement distingué avec 22 buts et 6 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues. Malgré son image ternie suite à son affaire extra-sportive, il n’est pas étonnant d’apprendre que des grands d’Europe recommencent à le suivre. L’Atlético Madrid fait notamment partie de ses admirateurs. En contact avec l’entourage du joueur, avec qu’ils entretiennent de bonnes relations, les Colchoneros préparent une offre à transmettre à l’Olympique de Marseille. On ignore le montant ainsi que la formule envisagés. Mais le troisième de Liga s’estime en mesure de recruter celui qui avait déjà fait ses preuves en Espagne durant son prêt à Getafe (2023-2024).

L'Espagne se souvient de Greenwood

Près de Madrid, Mason Greenwood s’était offert une saison à 10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Les Rojiblancos s’en souviennent et pensent le Marseillais capable d’intégrer l’effectif de Diego Simeone à partir de la saison prochaine. Il y a pourtant de quoi s’interroger sur la compatibilité entre le coach argentin et l’ancien joueur de Manchester United. Mason Greenwood s’est parfois montré négligeant dans son repli défensif. Un comportement qui ne passera pas sous les ordres d’El Cholo.