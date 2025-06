Greenwood prend en mains le mercato de l'OM

Après un exercice 2024/2025 parachevé à la deuxième place du championnat, l’OM se concentre désormais sur le mercato. Angel Gomes devrait être la première recrue olympienne. Un argument de plus pour conserver Mason Greenwood.

L’Olympique de Marseille a parfaitement réussi sa saison en remplissant l’objectif Ligue des champions. Le club de la cité phocéenne veut profiter du mercato estival pour se renforcer et être compétitif sur les deux tableaux l’an prochain. Outre le remplacement de Luis Henrique et le chantier de la défense centrale, Roberto de Zerbi veut enrichir son secteur offensif. Depuis deux jours, Angel Gomes est pressenti pour rejoindre le sud de la France. L’international anglais (quatre sélections) va quitter le LOSC libre cet été.

Courtisé par de nombreux cadors européens, le joueur formé à Manchester United va s’engager avec l’OM. La présence de Mason Greenwood n’y est pas étrangère. L’arrivée du joueur formé du côté des Red Devils confirme indirectement que Greenwood va rester à l’OM la saison prochaine, tant la proximité entre les deux hommes est forte comme le souligne le Manchester Evening News. L’ancien joueur de Getafe avait déjà expliqué vouloir jouer la Ligue des champions avec le club français. Argument de plus donc, côté OM.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Marseille have an agreement in principle to sign Angel Gomes (24) on a free transfer, reports @FabriceHawkins! 🔵🪄



Tottenham and West Ham are also tracking him, but Gomes prefers Marseille. The performances by De Zerbi's side and UCL football attracted him. pic.twitter.com/LMKQXHn4Yq