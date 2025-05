Greenwood négocie son départ dans le dos de l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de l’OM cette saison, Mason Greenwood attise les convoitises au mercato. Naples est d’ores et déjà entré en contact avec l’attaquant de 23 ans pour tenter de le recruter cet été.

Même si les portes de la Premier League lui sont toujours fermées pour des raisons extra-sportives, Mason Greenwood est un joueur très convoité en Europe. Il faut dire que personne n’a raté sa saison très prolifique à l’Olympique de Marseille, avec 19 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. Joueur le plus décisif du club phocéen, il a nettement contribué à renvoyer l’OM en Ligue des Champions, malgré une irrégularité et une nonchalance qui ont parfois agacé en interne du côté de la cité phocéenne. En dépit de ces quelques frictions, le départ de Mason Greenwood n’est pas souhaité par la direction olympienne. Il va pourtant falloir composer avec des courtisans de plus en plus insistants.

🔴 Esclusiva di https://t.co/k2yxiiAiVw: confronto tra il padre-agente di Mason #Greenwood ed il #Napoli per parlare di un possibile passaggio in azzurro.https://t.co/onrjIa9Svh — AreaNapoli.it (@areanapoliit) May 14, 2025

Le site Areanapoli nous apprend par exemple que le Napoli a rencontré au cours des dernières semaines le père de Mason Greenwood, qui gère la carrière de son fils et qui est notamment à l’origine de son transfert à l’OM l’été dernier. Le média l’affirme, l’actuel leader de la Série A n’a jamais cessé de penser à l’ex-star de Manchester United et a toujours maintenu le dialogue avec lui et sa famille. Nos confrères italiens précisent qu’un transfert cet été sera difficile car Mason Greenwood est « heureux à Marseille ». Le joueur est toutefois à l’écoute des offres et semble ouvert à un potentiel départ vers l’Italie et plus précisément vers Naples selon le média, qui affirme que Andrew Greenwood, père et agent du joueur marseillais, a rencontré les dirigeants napolitains.

Greenwood se sent bien à Marseille, mais...

A cette occasion, le clan de l’international anglais (1 sélection) a posé ses conditions pour quitter Marseille : un salaire revu à la hausse avec 4,5 millions d’euros par an, soit des émoluments supérieurs aux 3 millions actuellement perçus dans la cité phocéenne. Le clan Greenwood aurait par ailleurs informé Naples de la nécessité de lâcher au minimum 50 millions d’euros à l’OM pour convaincre Pablo Longoria d’accepter un transfert. Cela fait beaucoup de conditions financières à remplir pour Naples, un club qui a de l’argent comme le prouvent les récents transferts de McTominay (40 millions d’euros) ou de Buongiorno (45 millions d’euros), mais qui devra aussi vendre pour assumer de tels opérations financières.