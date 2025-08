Greenwood n'a pas de prix, l'OM met KO les Saoudiens

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un ailier de top niveau international lors de ce mercato, Al-Nassr a ciblé Mason Greenwood. Mais pour l’OM, un départ du co-meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 1 est inenvisageable.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille le savaient, après leur excellente saison 2024-2025, plusieurs joueurs allaient être convoités. En début de mercato, ce fut le cas de Leonardo Balerdi ou encore Adrien Rabiot, qui ont une excellente cote en Série A. C’est à présent au tour des joueurs offensifs marseillais de susciter des convoitises. Jonathan Rowe est apprécié aux quatre coins de l’Europe… tout comme Mason Greenwood. On peut le comprendre, l’ailier jamaïcain ayant claqué 21 buts l’an passé, ce qui a fait de lui le co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane Dembélé.

❗️L’OM balaie fermement les rumeurs concernant l'intérêt de clubs saoudiens pour Mason Greenwood.



Le joueur est déclaré INTRANSFÉRABLE et placé au centre du projet au même titre que Leo Balerdi.



[🥈@laprovence] pic.twitter.com/vyZPyM5YwM — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 6, 2025

Al-Nassr s’est lancé sur la piste de Mason Greenwood ces dernières heures, avec l’intention de faire sauter la banque si cela est nécessaire pour l’arracher à l’Olympique de Marseille. Mais pour le club phocéen, un départ de l’ancien joueur de Manchester United cet été n’est tout simplement pas envisageable. Selon les informations de La Provence, le club a d’ailleurs balayé les rumeurs concernant des intérêts saoudiens pour sa star. Quoi qu’il en soit, le joueur a été « déclaré intransférable et placé au centre du projet au même titre que Leonardo Balerdi », peut-on lire dans les colonnes du quotidien régional.

Greenwood vendu cet été, l'OM dit non

Autrement dit, Mason Greenwood n’a pas de prix cet été et sera quoi qu’il en coûte conservé par Medhi Benatia et Pablo Longoria afin de ne pas froisser Roberto De Zerbi. L’été prochain, la chanson sera en revanche différente. Avec la vitrine de la Ligue des Champions et après deux ans au club, Mason Greenwood pourrait susciter l’intérêt de cadors européens, notamment en Premier League. Et cette fois, l’OM sera certainement à l’écoute des offres. Ce qui n’est à priori pas le cas pour cet été alors que mardi, la presse anglaise évoquait un prix fixé à 100 millions d’euros au minimum pour le gaucher de 23 ans.