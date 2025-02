Greenwood c'est violent, l'OM n'a jamais vu ça

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de l’OM cette saison, Mason Greenwood a amélioré son total samedi face à Saint-Etienne. Les chiffres de l’Anglais sont fous et historiques pour Marseille, qui n’a plus vu un tel buteur depuis Didier Drogba.

L’été dernier, le transfert de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille a fait polémique en France. Recruté pour 25 millions d’euros en provenance de Manchester United, l’international a débarqué avec une sale réputation en raison de ses problèmes conjugales. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont tout de même fait le pari de miser sur l’ancien prodige du centre de formation de Manchester United, et ils ne doivent pas le regretter un seul instant. D’abord car le joueur n’a pas posé le moindre problème depuis son arrivée mais surtout car il s’est imposé comme le meilleur joueur de l’équipe, tout du moins sur le plan offensif.

GREENWOOD CAN’T STOP SCORING! ⚽️ pic.twitter.com/jaMylDVwiI — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 15, 2025

Une fois de plus buteur contre Saint-Etienne samedi après-midi au Vélodrome, l’attaquant anglais a porté à 14 son total de buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. Ce qui en fait le premier joueur à atteindre ce total après ses 22 premiers matchs sous les couleurs olympiennes depuis un certain Didier Drogba, nous apprend le compte StatsFoot. En un peu plus d’une demi-saison, le numéro dix de l’Olympique de Marseille a déjà égalé le total d’Alexis Sanchez en une saison complète en 2022-2023.

Greenwood empile les buts à une allure folle

Des chiffres qui permettent de comprendre à quel point Mason Greenwood est capital dans la saison que sont en train de réaliser les hommes de Roberto De Zerbi. Ailier de formation, replacé en tant que meneur de jeu dans le 3-4-3 de l’entraîneur italien, le futur international jamaïcain fait preuve d’une efficacité redoutable qui lui permet d’être le meilleur buteur de l’OM et le deuxième meilleur buteur du championnat derrière l'inarrêtable Ousmane Dembélé. Pourvu que ça dure pour Marseille, qui espère surtout que cela se confirmera la saison prochaine avec des performances tout aussi brillantes en Ligue des Champions.