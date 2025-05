Greenwood déchire toutes les offres, il reste à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille de la dernière journée de Ligue 1 contre Rennes, Mason Greenwood a évoqué son avenir. Le meilleur buteur de l’OM l’a fait savoir, il a bien l’intention de rester.

Son but au Havre le week-end dernier a fait basculer l’Olympique de Marseille dans l’ivresse. Comme un symbole, Mason Greenwood a envoyé le club phocéen en Ligue des Champions avec un but dont il a le secret au stade Océane, une frappe soudaine et puissante de plus de 25 mètres. Un chef d’oeuvre qui symbolise la saison de Greenwood, auteur de 19 buts en Ligue 1 et capable d’être brillant et exaspérant dans le même match. L’OM dispute ce samedi son dernier match de la saison contre Rennes, et la question est maintenant de savoir s’il s’agira du dernier match de l’attaquant anglais de 23 ans au Vélodrome.

🎙️Mason Greenwood : « J’espère bien être ici la saison prochaine pour jouer la Ligue des champions avec l’OM, qui est un grand club. » #TeamOM pic.twitter.com/apuQiZhbBV — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) May 16, 2025

Présent face à la presse ce vendredi, Mason Greenwood a fait savoir que non. Le joueur formé à Manchester United espère disputer la Ligue des Champions avec Marseille la saison prochaine, et ne semble donc pas se projeter sur un potentiel départ. « C'était une saison très positive. On a atteint tous nos objectifs, on s'est qualifiés en Ligue des champions. C'était une saison incroyable avec un coach et des joueurs de très haut niveau. J'espère être ici l'an prochain pour jouer la Ligue des champions » a commenté Mason Greenwood avant de conclure.

Greenwood l'annonce, il veut rester à l'OM

« Certains joueurs me disent que jouer ici la C1 est quelque chose de spécial. Il faut que je sois plus constant. C'est difficile de jouer très bien tous les matchs, mais il faut garder un niveau de constant plus élevé. C'est vraiment ça la clé, essayer de mieux jouer sur tous les matchs » a commenté l’attaquant de l’Olympique de Marseille, dont le nom est évoqué en Premier League mais également à Naples ou encore à l’Atlético de Madrid et à Barcelone ces derniers jours. Des rumeurs qui ne semblent pas perturber le meilleur buteur olympien, pour qui l’avenir ne fait aucun doute. Sauf si l’OM reçoit contre toute attente une offre délirante, dépassant les 50 millions d’euros dans les prochaines semaines.