Greenwood ciblé, Liverpool offre 80ME à l'OM

Auteur d’un nouveau doublé en Ligue 1, ce samedi contre Montpellier (5-1), Mason Greenwood ne manque pas de courtisans dans l’optique du mercato. Liverpool a manifesté son intérêt pour le buteur de l’OM.

Malgré une irrégularité frustrante, Mason Greenwood est indiscutablement le meilleur joueur offensif de l’Olympique de Marseille cette saison. Auteur d’un doublé samedi soir contre Montpellier (5-1), l’attaquant anglais de 23 ans totalise à présent 18 buts en championnat. Une efficacité dont l’OM peut être reconnaissant, et qui attise des convoitises dans l’optique du prochain mercato estival. Lié à l’Arabie Saoudite et à certains clubs espagnols ces derniers mois, l’ex-attaquant de Manchester United pourrait créer la surprise avec un retour inattendu en Premier League, où il est pourtant persona non grata depuis les accusations de violences conjugales dont il a été la cible.

Mason Greenwood vs. Montpellier ⚪️🔵 pic.twitter.com/HOBnSkZA7x — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 20, 2025

A en croire les informations du site Fichajes, c’est Liverpool qui a identifié le profil de Mason Greenwood comme étant intéressant et compatible avec ce que recherche le manager néerlandais Arne Slot. Le média va plus loin en révélant que les Reds pourraient offrir entre 75 et 80 millions d’euros à l’Olympique de Marseille pour le transfert de Mason Greenwood. Une rumeur qui ne devrait pas manquer de faire réagir en Angleterre, où l’attaquant anglais n’est plus en odeur de sainteté auprès des supporters, même si ses performances à l’OM restent très suivies Outre-Manche.

Liverpool prêt à tenter le pari Greenwood ?

Reste maintenant à savoir si Liverpool sera prêt à tenter cet énorme pari, en faisant venir un joueur aussi détesté que talentueux. Du côté de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, on ignore pour l’instant si une vente de Mason Greenwood est envisageable, notamment en cas de qualification en Ligue des Champions, ou si l’idée sera de conserver le buteur britannique coûte que coûte afin de le voir briller en Europe. Pour rappel, l’OM devra reverser près de 50% du futur transfert à Manchester United, après l’accord conclu l’été dernier avec un transfert à hauteur de 25 millions d’euros hors bonus pour faire venir Mason Greenwood en provenance des Red Devils.