Gouiri vendu 60 millions cet été, l'OM accepte

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté pour 20 millions d’euros par l’OM au mercato d’hiver, Amine Gouiri impressionne à Marseille à tel point que le club phocéen peut espérer une immense plus-value selon Walid Acherchour.

Personne ne pouvait imaginer de tels débuts pour Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille. Après seulement trois matchs disputés sous les couleurs olympiennes, l’international algérien a déjà marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives. Au-delà des statistiques, l’influence de l’ancien Rennais dans le jeu de l’OM est déjà immense pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi et de Medhi Benatia, qui ne doivent pas regretter ce transfert qui a pourtant fait l’objet d’interrogations au mois de janvier. Au micro de DAZN, le consultant Walid Acherchour s’est lui aussi enflammé pour les grands débuts d’Amine Gouiri à OM.

Celui qui intervient aussi sur RMC et Winamax espère à présent que l’international algérien va pouvoir trouver la régularité qui lui manque depuis le début de sa carrière pour définitivement s’imposer comme un top joueur en Europe. « C’est une immense opportunité pour Gouiri à l’OM après ce qu’il a fait à Rennes où c’était quand même décevant et irrégulier. De voir un projet comme Marseille, avec un rôle important pour lui après le départ de Wahi, il doit saisir cette opportunité. Il a les qualités, le plafond de verre peut être très haut pour Gouiri, mais c’est dans la tête. Quand on voit qu’il a un coach de la qualité de Roberto De Zerbi qui croit beaucoup en lui, je suis vraiment fan de ce qu’il réalise. Sur le match face à Saint-Etienne, il est quand même sur les cinq buts. C’est assez fou ce qu’il réalise » a lancé le consultant dans l’émission ‘Dans la Zone’ avant de poursuivre.

Walid Acherchour s'enflamme pour Amine Gouiri

« Avec Wahi, on est sur deux joueurs complètement différents sur la compréhension du foot. Le profil de Gouiri qui peut jouer à plusieurs postes correspond à ce que veut Roberto De Zerbi. Moi j’assume de m’enflammer sur Gouiri, si on ne s’enflamme pas sur ces joueurs-là, on va s’enflammer sur qui ? Si Gouiri est régulier comme il l’est sur les trois premiers matchs, il va dans un très grand club l’année prochaine pour 60 millions d’euros. Parce que s’il est régulier sur tous les matchs comme face à l’OL, Angers et Saint-Etienne, ce n’est pas la norme en Ligue 1 » s’enflamme Walid Acherchour, qui imagine déjà les plus grands clubs européens poser une somme énorme sur la table pour s’attacher les services d’Amine Gouiri. A condition néanmoins d’être régulier et de répéter les excellentes performances qui sont actuellement les siennes depuis son arrivée à l’OM.