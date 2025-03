Vlahovic offert à l'OM, l'incroyable réponse de Benatia

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un buteur cet hiver, l’OM a misé sur Amine Gouiri pour remplacer Elye Wahi. D’autres possibilités existaient pour le board olympien, comme de relancer Dusan Vlahovic en prêt. Une option écartée par Medhi Benatia.

Six mois seulement après son arrivée à l’Olympique de Marseille en provenance de Lens pour 25 millions d’euros, Elye Wahi a quitté la cité phocéenne au mois de janvier. Vendu à l’Eintracht Francfort, l’international espoirs français a laissé un vide au sein de l’effectif marseillais, que Medhi Benatia a comblé avec la signature d’Amine Gouiri pour un peu plus de 20 millions d’euros. L’international algérien a idéalement démarré son aventure marseillaise avec 2 buts et 3 passes décisives et a balayé les premiers doutes des observateurs à son sujet. Il valait mieux pour lui être performant assez vite, surtout quand on sait à quel buteur Amine Gouiri a été préféré lors du dernier mercato.

Le site Live Foot nous apprend à la surprise générale que les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont refusé de faire venir Dusan Vlahovic, en grande difficulté à la Juventus Turin cette saison. Remplaçant depuis l’arrivée en prêt de Randal Kolo Muani cet hiver, l’international serbe a été proposé par la Vieille Dame à l’OM au mois de janvier pour un prêt de six mois. L’occasion était magnifique pour Marseille de s’attacher les services d’un top buteur européen à relancer. Mais contre toute attente, Medhi Benatia et Pablo Longoria n’ont pas saisi cette opportunité.

L'OM a préféré miser sur Amine Gouiri cet hiver

Et pour cause, il n’était pas question pour la direction marseillaise de recruter un joueur en prêt, lequel ne se serait donc pas inscrit sur la durée dans le projet de jeu de Roberto De Zerbi. De plus, le salaire colossal de l’ancien attaquant de la Fiorentina a quelque peu refroidi la direction marseillaise, bien plus convaincue par le style d’Amine Gouiri, jugé plus compatible avec la philosophie de Roberto De Zerbi. Un choix surprenant mais pour l’instant payant, l’international algérien ayant déjà conquis tout le monde ou presque à Marseille, même s’il est resté muet, comme l’ensemble de ses coéquipiers, le week-end dernier à Auxerre. Un match raté que Gouiri tentera de vite faire oublier dès ce dimanche face à Nantes au Vélodrome.