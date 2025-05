OM ‍: Gouiri explose, Benatia fait un pari dingue

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Lille en juin prochain, Jonathan David est régulièrement cité dans le viseur de l’OM. Mais le club phocéen, très heureux du rendement de son buteur Amine Gouiri, n’ira pas plus loin.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a surpris tout le monde en misant sur Amine Gouiri pour compenser le départ précipité d’Elye Wahi à Francfort. Le choix de Mehdi Benatia a étonné et une grande partie des observateurs et des supporters était très sceptique quant à la réussite de l’ancien attaquant de l’OGC Nice et du Stade Rennais dans la cité phocéenne. En moins de six mois, Amine Gouiri a réussi à retourner tout le monde en inscrivant 7 buts et en délivrant 3 passes décisives en Ligue 1 sous les couleurs marseillaises. Une réussite qui va permettre à l’OM de laisser de côté le recrutement d’un avant-centre au mercato selon RMC.

🚲 ǝpoɯ ǝןɔʎɔıq 🔛🔵⚪️



Le magnifique 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞́ 𝐚𝐜𝐫𝐨𝐛𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 d'𝐀𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐆𝐨𝐮𝐢𝐫𝐢 🇩🇿 pour permettre à l'OM de faire break 🤩🔥



Le résumé complet d'#OMSB29, c'est par ici 👉 https://t.co/q2gEMu0lRv#SublimeCôteDivoire ✨ https://t.co/fkbOgYmEO9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 27, 2025

En effet, la radio, qui confirme l’intérêt olympien pour Jonathan David ces derniers mois, explique que la piste de l’attaquant canadien n’est plus vraiment d’actualité pour les dirigeants de l’OM. « Marseille est ravi avec Gouiri et n'ira donc pas plus loin sur cette piste Jonathan David, d'autant plus que les prétentions salariales du Canadien seraient assez élevées et que le club olympien ne veut pas aller au delà d'une certaine limite et logique salariale dans le vestiaire » révèle notre confrère Florent Germain, correspondant de la radio dans la cité phocéenne.

L'OM ne recrutera pas d'avant-centre cet été

En mettant de côté la piste Jonathan David et en témoignant une telle confiance en Amine Gouiri, l’OM acte dès à présent le choix de ne pas recruter de numéro neuf cet été, même en cas de qualification en Ligue des Champions. Un nouveau choix étonnant de la part de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, mais les deux hommes estiment que les priorités sont ailleurs pour le mercato à venir. Le chantier principal se situe en défense, où Roberto De Zerbi a exigé des renforts. L’entraîneur italien aimerait aussi attirer un ou deux ailiers pour revenir définitivement à un dispositif en 4-3-3. Tout cela fera en tout cas le bonheur d’Amine Gouiri, avec une opportunité magnifique de définitivement s’installer comme l’avant-centre titulaire de l’OM.