Gerson et Tudor, un clash qui fait peur à l’OM

Par Corentin Facy

Entraîneur de l’OM depuis seulement trois semaines, Igor Tudor aurait déjà eu une altercation avec un cadre du vestiaire marseillais, à savoir Gerson.

Successeur de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille, le nouvel entraîneur Igor Tudor peine à faire l’unanimité, que ce soit auprès des supporters ou des joueurs. Et pour preuve, La Provence dévoile qu’une altercation a eu lieu mardi à l’entraînement de l’OM entre l’ex-entraîneur du Hellas Vérone et Gerson, taulier du vestiaire marseillais. « Il y a eu une altercation hier à l’entraînement (à huis clos) entre Igor Tudor et Gerson. Un accrochage néanmoins sans conséquence. Le genre de chose qui arrive fréquemment dans le football. Les joueurs de l’OM sont en phase d’apprentissage des méthodes strictes du Croate » explique le journaliste Alexandre Jacquin sur son compte Twitter. Une information de nature à inquiéter les supporters de l’OM, d’autant que Gerson était remplaçant face au Bétis Séville mercredi soir (1-1) en match amical.

Gerson et Igor Tudor, relation tendue

🇧🇷 Selon nos informations, Marcão, père et agent de @GersonSantos08, est à Marseille actuellement. Il doit rencontrer les dirigeants olympiens dans les prochaines heures pour faire le point sur la situation.#MercatOM @Brasil_OM — SportMed TV (@SportMedTV) July 27, 2022

Entré à l’heure de jeu, le Brésilien a prouvé en l’espace de trente minutes qu’il était l’un des meilleurs joueurs de l’Olympique de Marseille et que malgré leur altercation, il sera impossible pour Igor Tudor de s’en passer à l’avenir. Coïncidence ou pas avec cette embrouille, Sport Med dévoile ce jeudi que les représentants de Gerson sont attendus à Marseille dans la semaine pour un rendez-vous avec Pablo Longoria. Malgré sa très belle saison et sa belle cote sur le marché des transferts -notamment en Angleterre-, le n°8 de l’Olympique de Marseille n’est pas sur le départ. On peut toutefois penser que ce rendez-vous a pour but de revoir à la hausse le salaire du joueur, qui s’est imposé en moins d’un an comme une pièce maîtresse de l’OM au même titre que des éléments tels que Mattéo Guendouzi ou Dimitri Payet. Il y a quelques jours, un potentiel départ de Gerson était évoqué en raison de la très belle cote du joueur sur le marché des transferts. Mais nul doute que pour se séparer de son international brésilien, Pablo Longoria exigera un montant XXL, certainement supérieur à 50 ME.