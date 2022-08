Gerson à vendre, McCourt fait trembler l'OM

Dans : OM.

Très avancé dans les dossiers Veretout et Alexis Sanchez, l’OM a toujours l’intention de vendre plusieurs joueurs d’ici la fin du mercato.

Dans le sens des départs, les deux priorités de l’Olympique de Marseille sont Konrad de la Fuente et Cédric Bakambu. L’international américain a trouvé un accord avec le Rayo Vallecano, qui doit maintenant s’entendre avec les dirigeants olympiens. De son côté, Cédric Bakambu est en partance pour le Celta Vigo, une destination qui convient à l’international congolais. Si ces deux départs feront du bien à la masse salariale de l’OM, chose indispensable avant de faire signer Alexis Sanchez, elles ne vont pas rapporter beaucoup de cash au club phocéen. C’est ainsi que selon les informations de L’Equipe, personne n’est intransférable à Marseille, où le président Pablo Longoria est à l’écoute de toutes les offres, y compris de celles concernant les meilleurs joueurs de l’effectif. C’est par exemple le cas pour Gerson, taulier de l’OM version Jorge Sampaoli, amené à prendre une dimension encore plus importante cette saison.

Le quotidien national croit savoir que Pablo Longoria a pris des engagements auprès de Frank McCourt en ce qui concerne les ventes. Dans l’esprit du président de l’OM, personne n’est donc intransférable et tout le monde a un prix, préalablement défini par la direction. C’est ainsi que si de belles offres arrivent, Cengiz Ünder, Valentin Rongier et même Gerson -trois joueurs à forte valeur marchande- ne seront pas retenus. En ce qui concerne Bamba Dieng, la position de l’Olympique de Marseille est connue. Le club phocéen aimerait vendre l’international sénégalais pour une vingtaine de millions d’euros, alors que son contrat en Provence expire dans deux ans. Mais malgré le scepticisme d’Igor Tudor à son encontre, l’attaquant marseillais n’a aucunement l’intention de bouger, comme l’a publiquement fait savoir son agent il y a deux jours. Les prochains jours seront riches en enseignement pour l’OM, qui s’est débarrassé de deux salaires importants cette semaine avec les départs officiels d’Alvaro Gonzalez (résiliation) et de Luan Peres (Fenerbahçe).