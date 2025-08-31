Geertruida détourné de l'OM, Sunderland attaque

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va se montrer très actif en cette fin de mercato estival. L'idée des Phocéens est notamment de s'attacher les services d'un nouveau défenseur.

L'OM est au travail pour boucler des deals en cette toute fin de marché des transferts estival. Medhi Benatia a longtemps cru pouvoir recruter Joel Ordonez en provenance de Bruges mais finalement, le deal ne se fera pas. Les Belges sont gourmands et le dossier n'a que trop duré. Le directeur sportif marseillais a changé son fusil d'épaule et souhaite désormais s'attacher les services de Lutsharel Geertruida (Leipzig). Son club est ouvert à une vente et le Néerlandais chaud pour venir sur la Canebière. Mais voilà, l'OM est embêté sur le mercato par un club de Premier League.

Geertruida à l'OM, ça se complique ?

Selon les dernières informations de Foot Mercato, malgré un accord total pour la venue de Geertruida à Marseille en prêt avec option d'achat, Sunderland essaye en effet de détourner le joueur vers la Premier League. La formation anglaise a aussi des ambitions sportives et financières qui pourraient mettre à mal l'Olympique de Marseille. Le club français n'est pas au bout de ses surprises et va devoir rapidement boucler l'arrivée de Lutsharel Geertruida, sous peine de devoir encore une fois changer de dossier. Le temps presse et Roberto De Zerbi veut des renforts. Il a déjà pu compter ce dimanche sur l'arrivée de Arthur Vermeeren, en provenance de... Leipzig. En attendant, l'OM doit se concentrer sur le terrain, avec un déplacement important ce dimanche soir sur la pelouse du Groupama Stadium pour y défier l'Olympique Lyonnais.