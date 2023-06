Galtier à Marseille, une légende de l'OM en salive d'avance

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Contre toute attente, Christophe Galtier est bien une piste sérieusement étudiée par Pablo Longoria pour succéder à Igor Tudor à l’OM.

A peine évincé du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier est dans le viseur… de l’Olympique de Marseille. Le technicien de 56 ans, éprouvé par la saison qu’il vient de vivre dans la capitale française, est-il dans l’optique de reprendre immédiatement du service ? En tout cas, Pablo Longoria aime son profil et ne serait pas contre l’idée de voir le natif de Marseille revenir chez lui et entraîner l’OM pour la première fois.

Chez les supporters, un potentiel retour de Christophe Galtier divise, certains lui reprochant toujours sa trahison ultime d’avoir signé chez l’ennemi parisien. Du côté des observateurs en revanche, certains sont favorables à la signature de Christophe Galtier à l’Olympique de Marseille. C’est notamment le cas d’une légende du club, à savoir Eric Di Meco. Sur l’antenne de RMC, l’ex-défenseur gauche phocéen s’est exprimé en faveur d’une nomination de « Galette » sur le banc de l’OM.

🎙 @DanielRiolo : "Je suis président de l’OM, c’est un aveu d’impuissance si je prends l'entraineur qui a échoué au PSG."



🤔 Christophe Galtier à l’Olympique de Marseille, la fausse bonne idée ? pic.twitter.com/HKFDPXLxW8 — After Foot RMC (@AfterRMC) June 8, 2023

« Marcelo Gallardo, j’en ai déjà parlé. Ça me plaît. Mais il y a Galtier sur le marché. Même si c’est délicat parce qu’il vient de finir à Paris, ce sera tout de même plus facile pour lui d’être accepté à Marseille en revenant de Paris que ce qui lui est arrivé l’an dernier quand il est arrivé à Paris. Les supporters ? Ils sont contents quand ça gagne, on les connaît. Le football qui emballe les gens, c’est celui qui gagne » estime Eric Di Meco avant de poursuivre au sujet de Christophe Galtier à Marseille.

Eric Di Meco rêve de Christophe Galtier à l'OM

« Le pari Gallardo me plairait bien parce qu’il a tout gagné à River Plate, dans un très grand club et on sait que c’est dur de flamber en Argentine. Mais il y a un problème avec Gallardo. Il a joué à Monaco et Monaco cherche un coach donc l’OM peut avoir un concurrent. Mon rêve, c’est qu’un jour Galtier entraîne l’OM. Est-ce que c’est trop tôt après le PSG ? Je ne sais pas » s’interroge l’ancien défenseur marseillais, dont le rêve de voir Christophe Galtier sur le banc de l’OM pourrait se réaliser dès cet été. Pablo Longoria prendrait tout de même un sacré risque au niveau de sa popularité en nommant un coach licencié il y a seulement quelques jours par le PSG.