Gallardo à l’OM, le mercato au cœur des négociations ‍!

Par Corentin Facy

Toujours en quête d’un successeur à Igor Tudor, l’OM avance sur le dossier Marcelo Gallardo, avec qui les négociations sont en cours.

Marcelo Gallardo est bien le favori pour prendre la succession d’Igor Tudor sur le banc de l’Olympique de Marseille. Lundi sur son compte Twitter, le journaliste Daniel Riolo a confirmé les négociations en cours entre le club phocéen et l’ancien entraîneur de River Plate. Rien n’est encore fait mais l’Argentin est la piste n°1 de Pablo Longoria pour succéder à Tudor, comme indiqué ce mardi par La Provence.

Dans son édition du jour, le quotidien marseillais indique que les discussions se poursuivent « sans être dans la partie finale » entre l’OM et Marcelo Gallardo. L’ancien manager de River Plate, qui a tout gagné en Amérique du Sud, est très intéressé par le projet de Marseille. Des divergences existent néanmoins entre Marcelo Gallardo et l’état-major du club phocéen, notamment en ce qui concerne le mercato.

Alexis Sanchez et Thiago Almada au coeur des discussions ?

Ces derniers jours, Alexis Sanchez a par exemple été associé à Marcelo Gallardo, certains médias en Espagne expliquant que l’international chilien devrait rester à l’OM en cas de nomination de l’ancien joueur de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain. Sur les réseaux sociaux sud-américains, la venue de Thiago Almada à Marseille est également évoquée dans le cas où Gallardo poserait ses valises sur la Canebière.

La Provence explique par ailleurs que des pourparlers sont menés par Pablo Longoria et Javier Ribalta avec d’autres entraîneurs, au cas où la piste Gallardo échouerait. En revanche, les pistes menant à Fabio Grosso ou à Diego Alfonso ne sont pas sérieuses, au contraire de celle menant à Paulo Fonseca. L’entraîneur de Lille est tenu en très haute estime par les dirigeants de l’OM, qui apprécient son travail dans le Nord et qui aiment sa philosophie de jeu. Marcelo Gallardo reste donc plus que jamais le favori pour devenir l’entraîneur de Marseille cet été mais à ce jour, rien n’est fait et d’autres pistes sont toujours actives.