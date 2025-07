Free Ounahi, la Turquie vient aider l'OM

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Malgré une bonne saison en prêt au Panathinaïkos, Azzedine Ounahi n'entre pas du tout dans les plans de Roberto De Zerbi pour l'année prochaine. L'Olympique de Marseille cherche à s'en séparer, alors qu'un nouveau prétendant qui veut le recruter émerge.

A son arrivée à l'Olympique de Marseille lors de l'hiver 2023, Azzedine Ounahi débarquait avec l'étiquette de phénomène du football marocain. Il sortait d'une Coupe du monde 2022 remarquable et avait toutes les qualités pour s'épanouir au club de la Canebière. Mais freiné par des blessures trop fréquentes, il a progressivement perdu son importance dans l'équipe et s'est finalement fait prêter au Panathinaïkos lors du mercato estival 2024. A son arrivée, Roberto De Zerbi avait fait comprendre qu'il ne compterait pas sur lui. Un an plus tard, les choses n'ont pas changé et l'OM lui cherche activement une porte de sortie. Grâce à sa saison plutôt réussie en Grèce, sa cote est restée assez stable et l'arrivée d'un nouveau prétendant sur le dossier permet de croire en une vente intéressante.

Azzedine Ounahi fait rêver un club turc

Au sortir d'une saison à 5 buts et 7 passes décisives avec le Panathinaïkos, Azzedine Ounahi aurait pu poursuivre l'aventure en Grèce. Mais son club de la saison dernière ne veut pas dépasser les 9 millions d'euros, une somme jugée insuffisante par l'OM. Les supporters du club d'Athènes supplient depuis l'OM de le libérer, sans succès. Heureusement pour les dirigeants phocéens, Trabzonspor est entré dans la course, indique Kuzey Express. Le média turc affirme que le dernier 7e de SüperLig s'est positionné sur le dossier. Pour rappel, la direction marseillaise avait accepté une offre de 12 ME du Spartak Moscou, mais Ounahi avait préféré décliner. Peut-être trouvera-t-il le cadre qu'il recherche en Turquie ?

Autrement, d'autres écuries turques sont aussi à l'affût de l'évolution de sa situation, comme le Fenerbahçe de José Mourinho. En tout cas, l'avenir d'Azzedine Ounahi ne s'écrira assurément pas en bleu ciel et blanc.