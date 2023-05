Franck Haise à l’OM, l’énorme coup de tonnerre ‍?

Dans : OM.

Alors que le départ d’Igor Tudor se précise, l’OM a un œil sur la situation de Franck Haise, qui a guidé Lens à la deuxième place du championnat.

Un an après le départ de Jorge Sampaoli, les dirigeants de l’Olympique de Marseille vont peut-être de nouveau être contraints de changer d’entraîneur. En effet, le chant du départ raisonne de plus en plus fort pour Igor Tudor. Un an après son arrivée en Provence, le technicien croate est sur le départ et le rendez-vous fixé cette semaine avec Pablo Longoria sera décisif. En cas de départ de son coach, l’OM devra rapidement trouver la perle rare, et le président marseillais a visiblement déjà quelques idées en tête, même si Longoria a l'art de surprendre tout le monde au moment du marché des transferts.

L'OM aime le profil de Franck Haise

Pour l’état-major du club phocéen, il est crucial de vite régler la question de l'entraîneur alors que début août, Marseille disputera le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Nul doute qu’en interne, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont déjà fixé une short-list de potentiels entraîneurs. À en croire les informations de L’Equipe, un entraîneur français y figure. Et pour cause, le quotidien national dévoile à la surprise générale que l’Olympique de Marseille a un œil sur la situation… de Franck Haise, lequel a mené le Racing Club de Lens à la deuxième place du championnat de France de Ligue 1 cette saison, tout cela avec un jeu chatoyant et qui a emballé toute la France du football.

Priorité aussi de Nice pour succéder à Didier Digard, Franck Haise aurait d’ores et déjà décliné la proposition azuréenne. L’Equipe croit savoir que Monaco et Marseille pourraient, eux aussi, vouloir tenter leur chance même si à priori, l’espoir est très mince. Celui qui a été élu dimanche soir le meilleur entraîneur de Ligue 1 aux trophées UNFP a deux options prioritaires pour son avenir : découvrir la Premier League… ou rester à Lens, club où il est devenu une idole après avoir fait remonter les Nordistes en Ligue 1 puis trois ans plus tard les avoir qualifiés pour la Ligue des champions.

Un départ de Lens reste improbable

A très court terme, il est très probable que Franck Haise reste au minimum une saison de plus chez les Sang et Or afin de découvrir la Ligue des Champions avec le club lensois. Il sera néanmoins très exigeant lors de ce mercato, car, comme il l’a fait savoir lors de la cérémonie des trophées UNFP, Franck Haise ne veut pas disputer la Ligue des Champions pour simplement y faire de la figuration. Le coach des Nordistes veut une équipe taillée pour cette compétition. Il n’est donc pas question pour lui de perdre Fofana ou encore Danso et Openda. Sans quoi il pourrait reconsidérer l’option d’un départ dès cet été, ce qui pourrait alors profiter à l’Olympique de Marseille.