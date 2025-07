Ferland Mendy bradé, l’OM et Rennes se l’arrachent

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêt à éjecter Ferland Mendy, le Real Madrid devrait fixer un prix attractif pour son latéral gauche. Le Français représente une belle opportunité pour l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais qui ont déjà manifesté leur intérêt.

L’Olympique de Marseille s’est ajouté un besoin supplémentaire pour son recrutement. En début de semaine, le vice-champion de France a transféré Quentin Merlin au Stade Rennais. Un départ qui oblige la direction olympienne à se pencher sur la venue d’un nouveau latéral gauche. Malgré la présence d’Ulisses Garcia, on peut penser que les dirigeants marseillais tenteront d’attirer un potentiel titulaire capable de répondre aux attentes en Ligue des Champions, compétition où Ferland Mendy (30 ans) a déjà fait ses preuves (61 matchs en C1).

L’Olympique de Marseille s’intéresse effectivement au latéral gauche du Real Madrid. D’après une information reprise par TransferFeed, le club phocéen s’est renseigné sur la situation du Merengue. Les décideurs marseillais ont sans doute eu la confirmation que le Français n’était pas retenu cet été. Car après l’arrivée d’Alvaro Carreras pour 50 millions d’euros, la Maison Blanche possède désormais trois joueurs au poste de latéral gauche en comptant l’Espagnol Fran Garcia. L’un d’entre eux devra partir et c’est Ferland Mendy qui a été désigné par le nouvel entraîneur Xabi Alonso.

Belle opportunité ou pari risqué ?

Déterminé à s’en débarrasser, le Real Madrid serait même prêt à baisser le prix de son indésirable. On parle d’un possible transfert entre 10 et 15 millions d’euros pour le Madrilène sous contrat jusqu’en 2028. Mais pour le moment, aucune offre n’a été transmise pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais également convoité par le Stade Rennais. Il faut dire que les blessures récurrentes de Ferland Mendy ont de quoi faire hésiter ses prétendants. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Real Madrid a perdu patience.