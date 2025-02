Fagioli en route vers l'OM, Marseille fait l'offre gagnante

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi pourrait accueillir au moins un renfort de plus en cette dernière journée du mercato. L’OM est effectivement en pole pour accueillir Nicolo Fagioli, milieu de terrain italien, en provenance de la Juventus.

Vainqueur de l’Olympique Lyonnais dimanche soir au Vélodrome (3-2), l’Olympique de Marseille n’en oublie pas pour autant le mercato et cette ultime journée doit encore permettre à Roberto De Zerbi de renforcer son effectif. Le club olympien a déjà accueilli Luiz Felipe, Amine Gouiri et Amar Dedic, ce dernier ayant atterri à Marseille dimanche et doit s’engager dans les heures à venir. Cerise sur le gâteau, l’OM pourrait également faire venir un milieu de terrain dans cette fenêtre hivernale puisque Pablo Longoria et Medhi Benatia sont toujours en discussions actives avec la Juventus Turin pour la venue de Nicolo Fagioli.

L'OM fait le forcing pour Fagioli

Spécialiste du mercato pour RMC, Fabrice Hawkins confirme que le club phocéen fait le forcing pour décrocher la signature de l’international italien. « L’OM continue de pousser pour Nicolò Fagioli. Une offre de prêt avec option d'achat activable sous certaines conditions a été proposée à la Juventus » révèle notre confrère, qui précise par ailleurs que cette potentielle arrivée de Nicolo Fagioli débloquerait ensuite le départ d’Ismaël Koné, convoité par le FC Valence mais surtout par le Stade Rennais.

#OM are currently leading the race to sign Niccolò Fagioli from #Juventus. #Fiorentina has reached an agreement with the player, but a deal between the clubs remains distant.



Meanwhile, Koné will join #Rennes once OM secures his replacement.#TeamOM #Marseille@SpaceViola_Com pic.twitter.com/Dr8lkiv3xX — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) February 2, 2025

Du côté de la presse italienne, on confirme ce lundi que l’OM mène la danse dans le dossier Nicolo Fagioli, avec un temps d’avance sur la Fiorentina, qui convoite elle aussi le joueur. Spécialiste de la Viola, le journaliste Lorenzo Lepore révèle sur X que l’OM « mène actuellement la course pour signer Nicolo Fagioli » malgré un accord sur le plan salarial entre le joueur italien et la Fiorentina. L’OM est plus proche que la Fiorentina de s’entendre avec la Juventus, probablement sur un prêt avec une option d’achat qui deviendra automatique sous certaines conditions et dont on ignore pour l'instant le montant. Nicolo Fagioli pourrait donc déchirer son accord avec la Fio pour dire oui à Marseille, où l’intérêt d’un entraîneur tel que Roberto De Zerbi ne le laisse pas insensible. Il reste un peu moins de 24 heures à l’OM pour boucler ce dossier dans la date limite du mercato ce lundi soir.