Facundo Medina à l'OM, c'est très bien parti

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Rencontre avec ses agents, offre qui fait mouche avec Lens, l'OM a avancé pour le recrutement de Facundo Medina, qui n'a plus qu'à donner son feu vert pour venir à Marseille.

En plein rassemblement de l’équipe nationale argentine, Facundo Medina pourrait s’engager avec l’Olympique de Marseille. Le défenseur lensois, très désireux de rejoindre le club provençal, se prépare à quitter le Nord cet été. Selon le journaliste German Garcia Grova, qui officie notamment pour TyC Sports et suit au plus près la sélection albiceleste, le défenseur central a vu Lens et l’OM se rapprocher pour un accord dans le cadre d’un transfert à 15 millions d’euros. Medina étudie actuellement l’offre de Pablo Longoria qui a été effectuée dès la semaine dernière, à Marseille, auprès de ses représentants.

Le fait que l’OM compte déjà plusieurs argentins avec Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli a aussi son poids, tout comme la perspective de construire une belle équipe pour figurer de manière honorable en Ligue des Champions. A 26 ans, le défenseur central possède en tout cas un bon de sortie de la part du RC Lens, lui qui possède un contrat longue durée jusqu’en 2028. Mais le club « Sang et Or » tente de renouveler son effectif, et l’offre de 15 ME de la part de l’OM semble bien avoir fait mouche. Le transfert pourrait donc se réaliser dans les prochains jours, à condition que Medina, qui est également suivi en Allemagne, dise oui à Marseille.