Eyraud au Vélodrome avant de vraiment quitter l'OM ?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Même s'il n'est plus président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud n'est jamais loin du Vélodrome. Et l'ancien patron de l'OM l'a encore démontré, le stade phocéen lui colle à la peau.

Le 26 février 2021, et après un énorme incident à la Commanderie, Frank McCourt décidait de retirer la présidence de l’Olympique de Marseille à Jacques-Henri Eyraud, son homme de confiance depuis qu’il avait racheté le club en 2016, et de confier les clés de l’OM à Pablo Longoria. Depuis, les supporters marseillais ne regrettent pas cette révolution, le dirigeant espagnol ayant des résultats sportifs qui plaident à sa faveur. Cependant, nul ne sait vraiment quel rôle joue toujours JHE dans l’organigramme de Marseille, Eyraud n’ayant pas du tout rompu les ponts avec McCourt, puisqu’il occupe un poste au conseil de surveillance et représente l’OM dans les instances nationales. Et si certains fans s’énervent et pensent que l’ancien président a toujours un rôle décisionnaire, ce dernier n’est pas persona non grata au Vélodrome. Pour preuve, vendredi soir, à l’occasion du match amical entre l’équipe de France et la Côte d’Ivoire, Jacques-Henri Eyraud était installé dans les tribunes officielles.

Eyraud à Marseille, avant de remonter à cheval ?

Un spectateur particulier dans les travées du Vélodrome pour ce France - Côte d’Ivoire… pic.twitter.com/vTjt2hxDV1 — Fabrice Lamperti (@gouffa83) March 25, 2022

C’est Fabrice Lamperti, journaliste à la La Provence, qui a repéré Jacques-Henri Eyraud pour ce qui était peut-être une de ses ultimes sorties en tant que membre du board de l’Olympique de Marseille. En effet, selon plusieurs rumeurs, celui qui a été longtemps le patron du quotidien hippique Paris Turf pourrait revenir à ses premières amours, et prendre les commandes du PMU. Cyril Linette, ancien journaliste de Canal+, a en effet été débarqué en fin d’année, et pour l’instant le siège est vacant. Le nom de Jacques-Henri Eyraud circule activement du côté de l'organisateur des courses hippiques, une décision étant même susceptible d'intervenir très rapidement.