Evan Ndicka, son salaire à l'OM va faire hurler

Dans : OM.

Par Alexis Rose

À la recherche de plusieurs défenseurs centraux lors de ce mercato estival, l’Olympique de Marseille tente un joli coup du côté de l’AS Roma, où Evan Ndicka pourrait être échangé avec Ismaël Koné. Enfin si les parties arrivent à tomber d’accord, ce qui est loin d’être le cas…

Alors que le marché des transferts est plutôt calme, le club phocéen est l’un des clubs les plus actifs du moment en France. Outre la belle vente de Luis Henrique à l’Inter Milan, Marseille a déjà enregistré les arrivées d’Angel Gomes et de CJ Egan-Riley. Des venues qui seront bientôt suivies par d’autres, notamment en défense. Si l’OM espère toujours faire venir le Lensois Facundo Medina, le club olympien s’est pleinement inséré dans le dossier Evan Ndicka ces dernières heures. Auteur d’une très belle saison à la Roma, avec 51 matchs et un but toutes compétitions confondues, le défenseur de 25 ans pourrait être échangé avec Ismaël Koné, qui revient d’un prêt à Rennes. Mais si ce deal semble intéressant pour Marseille, celui-ci est loin d’être fait. En effet, comme l’explique Gianluca Di Marzio, l’OM et la Roma ne sont pas vraiment sur la même longueur d’onde.

N’Dicka a un trop gros salaire pour l’OM

Au delà du deal entre les deux clubs, Ndicka touche actuellement à la Roma 4M€ annuel NET.

Un Balerdi par exemple à l'OM touche 2.3M€ annuel NET. Et la fiscalité italienne est plus avantageuse



Donc oui c'est une opération complexe😅 avec Ndicka on parle d'un top 3 salaire OM https://t.co/CtdTGOlIWI — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) June 26, 2025

« L’AS Roma est en attente de l'échange avec Marseille entre Ndicka et Koné, mais il y a une grande différence dans les évaluations des deux joueurs. Opération compliquée », a lancé le spécialiste du mercato, qui sait que Ndicka vaut quelques millions d’euros de plus que le défenseur canadien. Mais si la Roma peut encore mettre de l’eau dans son vin sachant qu’elle a besoin de vendre avant le 30 juin pour équilibrer son budget, un autre souci pourrait rendre ce dossier infaisable : la question du salaire. « Au-delà du deal entre les deux clubs, Ndicka touche actuellement à la Roma 4M€ annuel NET. Un Balerdi par exemple à l'OM touche 2.3 M€ annuel NET. Et la fiscalité italienne est plus avantageuse. Donc oui c'est une opération complexe avec Ndicka on parle d'un top 3 salaire OM », explique La Tribune Olympienne, qui pense donc que l’OM n’a pas les moyens de s’offrir un tel défenseur, surtout que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont déjà prévu de mettre un joli chèque sur Medina, tout en gardant une enveloppe pour le reste des recrues désirées par Roberto De Zerbi.