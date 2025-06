Evan Ndicka à l'OM grâce à un échange fou

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central au mercato, l’OM pourrait surprendre tout le monde en recrutant Evan Ndicka, le solide roc ivoirien de l’AS Roma. Un échange venu de nulle part est à l’étude.

L’Olympique de Marseille a fait de la défense sa priorité en ce début de mercato. La preuve, le club phocéen n’a pas trainé pour s’offrir un premier renfort avec CJ Egan-Riley, meilleur défenseur central de Championship, recruté libre à la fin de son contrat avec Burnley. Depuis plusieurs jours, Medhi Benatia et Pablo Longoria s’activent avec l’espoir de recruter un second joueur, plus confirmé. Les noms d’Aymeric Laporte ou encore de Nayef Aguerd ont été évoqués. Mais c’est finalement Evan Ndicka qui pourrait être l’heureux élu. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio révèle contre toute attente que l’AS Roma et l’Olympique de Marseille négocient actuellement la venue du défenseur ivoirien de 25 ans en Provence.

Homme de base du club de la Louve la saison dernière, Evan Ndicka a disputé les 38 matchs de championnat comme titulaire. Passé par l’Eintracht Francfort, il s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga puis de Série A à son poste. L’OM pourrait donc réaliser une très belle affaire, d’autant qu’elle ne serait pas si onéreuse. Et pour cause, Gianluca Di Marzio explique que c’est un improbable échange qui se trame en ce moment entre Marseille et la Roma. Nouveau directeur sportif du club italien, Frédéric Massara courtise Ismaël Koné, qu’il avait fait venir au Stade Rennais en janvier dernier.

Un chassé croisé Ndicka - Koné au mercato ?

Le club breton ayant décidé de ne pas lever l’option d’achat à 14 millions d’euros pour recruter définitivement le Canadien, ce dernier est de retour à Marseille. Mais il n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi, une aubaine pour l’AS Roma. Cet échange inattendu pourrait donc voir le jour, et la question est toutefois de savoir si un des deux clubs va devoir mettre de l’argent dans la balance en plus et si oui, quel club. En tout cas, Marseille pourrait se renforcer avec un défenseur central jeune (25 ans) mais expérimenté en Europe et à moindre coût avec Evan Ndicka. Un dossier qui ne mettrait pas fin à la piste Facundo Medina, l’Argentin de Lens étant lui davantage pisté pour jouer en tant que latéral gauche.