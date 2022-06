En pré-retraite à l’OM, Witsel est déjà critiqué

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le départ libre de Boubacar Kamara à Aston Villa, l’Olympique de Marseille tente d’obtenir la signature d’Axel Witsel. Une piste séduisante étant donné le statut de l’international belge. Mais de son côté, Eric Di Meco se montre sceptique.

Dans l’attente du feu vert de la DNCG, l’Olympique de Marseille pourrait rapidement annoncer plusieurs recrues. Le président Pablo Longoria serait déjà d’accord avec de potentiels renforts et se rapproche d’un terrain d’entente avec Axel Witsel. En effet, le milieu en fin de contrat au Borussia Dortmund a confirmé des contacts avec le club phocéen. Le dauphin du Paris Saint-Germain lui présenterait l’offre la plus séduisante parmi ses prétendants, avec un contrat de deux années, plus une supplémentaire en option.

• Plusieurs sources proches de l'OM et d'Axel Witsel confirment à RMC des "négociations avancées" qui porteraient sur un contrat de deux ans avec une possible année supplémentaire en option. Des détails sont encore à régler pour finaliser le transfert.#TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/Ry6T8iVV8C — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) June 15, 2022

De quoi emballer les supporters et la plupart des observateurs, tous conscients que le Belge peut apporter une réelle plus-value à l’entrejeu marseillais. Mais il en faudra plus pour convaincre Eric Di Meco, pas certain que l’ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg soit au meilleur de sa forme à 33 ans. « En ayant peu de moyens, l'OM essaye de recruter malin et notamment un garçon qui est en fin de course, a réagi l’ancien Marseillais sur RMC. Il est de cette génération de Belges à qui on prédisait un grand titre international, et lui en était un des tauliers. »

Witsel sur le déclin ?

« Il est sur la fin et c'est pour ça que l'OM pourrait tenter de le récupérer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quel état physique il est. Au niveau de l'expérience, il fera du bien, mais il ne faut pas qu'il soit bouilli. Les vieux, il faut les gérer. Tu ne peux pas leur demander la même chose qu'aux jeunes à l'entraînement », a prévenu Eric Di Meco, qui craint de voir Axel Witsel en difficulté avec les grandes exigences de l’entraîneur Jorge Sampaoli.