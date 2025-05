En grande souffrance, Di Méco fait une demande inédite à l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Eric Di Meco porte l'OM dans son coeur et le sentiment est réciproque. L'ancien arrière gauche voudrait d'ailleurs que le Vélodrome se souvienne à jamais de sa présence.

S'il y a bien un observateur qui suit avec attention la fin de saison de l'OM, c'est Eric Di Meco. L'ancien joueur phocéen souhaite plus que jamais que son club de coeur parvienne à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Di Meco ne perd jamais une occasion, notamment sur l'antenne d'RMC, de vanter les mérites de l'Olympique de Marseille mais également de son enceinte, le Stade Vélodrome. Le consultant reste un amoureux du public phocéen, à qui il doit beaucoup. D'ailleurs, Eric Di Meco rêverait de pouvoir être présent avec les Marseillais pour encore très longtemps, même lorsqu'il ne sera plus sur cette terre.

Di Meco fait une énorme demande à l'OM

En marge des célébrations du 125e anniversaire de l’Olympique de Marseille, Éric Di Meco a en effet indiqué sur l'antenne d'RMC qu'il voulait voir ses cendres un jour reposer au Stade Vélodrome : « À Manchester City, il existe un coin réservé, près de l’entrée des médias, pour ceux qui souhaitent rester liés à leur club pour l’éternité. J’aimerais que cela soit possible ici aussi. Je ne sais pas si j’aurais la permission de le faire à l’OM, mais j’ai dit à mes enfants que je voulais avoir mes cendres au Vélodrome ». A noter qu'un peu auparavant, la légende de l'Olympique de Marseille avouait vivre avec des douleurs chroniques qui épuisent considérablement son corps. Des douleurs qui résultent de sa grande carrière et de tous les sacrifices qu'il a réalisés pour atteindre le niveau qu'il avait. Avec l'OM, Di Meco a notamment remporté la Ligue des champions en 1993 mais aussi le championnat en 1989, 1990, 1991 et 1992.