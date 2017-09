EL : L'OM retombe de haut à Salzbourg...

Dans : OM, Europa League, Foot Europeen.

Malgré un certain renouveau au cours des derniers matchs, l'Olympique de Marseille a rechuté ce jeudi soir contre le Red Bull Salzbourg en Europa League (1-0).

Quinze jours après sa précieuse victoire contre Konyaspor au Vélodrome (1-0), l'OM se déplaçait en Autriche pour la deuxième journée de la C3. Mais le club phocéen se faisait peur à plusieurs reprises à cause de Miranda (21e) et de Dabbur (30e, 49e)... avant de craquer à vingt minutes de la fin ! Après un centre en retrait de Lainer, Dabbur glissait effectivement le ballon entre les jambes de Pelé de près au milieu d'une défense marseillaise apathique et mal alignée (1-0 à la 73e).

Suite à ce coup de massue, et malgré la première entrée en jeu de Mitroglou (80e), Marseille ne trouvait pas la faille dans la défense du Red Bull, qui s'imposait donc à domicile (1-0). Avec cette défaite, Marseille tombe à la deuxième place du Groupe I, un point derrière son adversaire du soir, alors que Konyaspor revient à égalité avec trois unités grâce à son succès contre Guimares (2-1), le prochain adversaire de l'OM, le 19 octobre prochain.