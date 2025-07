Egan-Riley fixe un objectif historique à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Première recrue officielle de l’OM avant même les signatures d’Angel Gomes et de Facundo Medina, le défenseur CJ Egan-Riley arrive à Marseille avec une excellente réputation grâce à un record bluffant.

Elu meilleur défenseur de Championship la saison dernière, le solide anglais CJ Egan-Riley a été la première recrue de l’été à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a devancé la concurrence de clubs de Premier League pour s’offrir l’ancien roc de Burnley à la fin de son contrat le 30 juin. Un très beau coup de la part de Medhi Benatia et de Pablo Longoria, qui offrent à Roberto De Zerbi un acteur majeur du record établi par Burnley la saison dernière, avec seulement 16 buts encaissés sur l’ensemble de la saison.

𝐂𝐉 𝐝𝐮 𝐏𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 🔵⚪️ pic.twitter.com/jfdJwI6jFi — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 17, 2025

Présent en conférence de presse pour son premier grand oral à Marseille, CJ Egan-Riley n’a pas caché qu’il rêvait de réaliser une prestation collective aussi grandiose à l’OM. « Je veux mettre en pratique tout ce que j’ai appris et pourquoi pas décrocher un record de la sorte à l’OM » s’est amusé CJ Egan-Riley, qui sait qu’il sera toutefois difficile de le faire avec un jeu offensif à risque comme l’est celui de Roberto De Zerbi. L’Anglais, récent vainqueur de l’Euro Espoirs, en a profité pour se décrire à ceux qui ne le connaissent pas ou peu.

CJ Egan-Riley, la curiosité de l'été à Marseille

« J’ai perdu très peu de duels l’an passé, mais l’on défendait très peu en un contre un comme cela se passe souvent en Ligue 1, sur les distances plus longues. Je sais que l’OM va me faire passer un cap. Je veux être une éponge, m’imprégner de toutes les informations que le coach va me donner », a-t-il ajouté. Une humilité et une confiance que les supporters olympiens apprécieront, tout autant que Roberto De Zerbi. D’autant que l’Italien va commencer à avoir des maux de tête pour composer sa défense centrale avec plusieurs solutions à sa disposition à présent : Balerdi, Egan-Riley, Medina, Cornelius ou encore Kondogbia, en attendant un possible renfort de poids durant le mercato. Nayef Aguerd est par exemple toujours pisté, comme le souligne La Provence dans son édition du jour.