Dugarry énumère les fiascos de l’OM, c’est long

Par Adrien Barbet

Troisième de la Ligue 1, l'OM a terminé sa saison avec beaucoup de regrets, notamment en Ligue des Champions et en Coupe de France. Avec l'officialisation du départ d'Igor Tudor, Christophe Dugarry fait le bilan contrasté de la saison de Marseille.

Si contrairement aux années précédentes, l'OM a retrouvé sa ferveur d'antan au Vélodrome, les résultats sportifs n'ont pas forcément suivi. Avec la mauvaise saison de l'OL, Monaco ou Nice, le club de la cité phocéenne avait l'opportunité de terminer deuxième et de se qualifier directement en Ligue des Champions. Mais Lens qui a battu deux fois l'OM cette saison en Ligue 1, a été plus réaliste et constant. Outre cette victoire en Coupe de France face au PSG, Marseille n'a pas eu beaucoup de succès retentissants face aux grosses équipes. C'est ce que reproche Christophe Dugarry à la saison de l'OM qu'il trouve raté. L'ancien joueur marseillais s'est exprimé sur RMC Sport à ce sujet.

À l'OM, il y a la ferveur et puis c'est tout

« Quand je fais le bilan de la saison de l'OM, ce n'est pas un échec total, mais je la trouve ratée. Il y a des moments clés dans une saison. Ce match contre Tottenham, où il faut un nul et où ils perdent dans les derniers instants et ne sont même pas reversés en C3, le match contre Annecy où ils sortent après avoir réalisé l'exploit contre le PSG. Ce match contre Lens où il faut être présent et ils ne répondent pas, ce match de fête qui reste anecdotique mais où il faut montrer les muscles et tu finis battu par Brest. L'arbre qui cache la forêt, c'est la ferveur retrouvée, ce stade rempli, c'est extraordinaire. Cette saison de l'OM, quand tu as raté autant de matchs clés, c'est une saison ratée » a déclaré le champion du monde, visiblement pas satisfait par la saison de l'OM. En attendant l'annonce du prochain coach de Marseille, Dugarry espère mieux de l'OM la saison prochaine, notamment en coupe d'Europe.