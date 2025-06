Dugarry craque, l'OM est entrainé par Calimero

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aura fort à faire cet été sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi est très exigeant avec sa direction afin d'avoir le meilleur effectif possible la saison prochaine.

L'Olympique de Marseille attend son grand retour en Ligue des champions avec beaucoup d'impatience. Le club phocéen ne compte pas faire de la figuration la saison prochaine et veut avoir le meilleur effectif possible pour rivaliser. Roberto De Zerbi est un entraineur très exigeant et souhaite que sa direction fasse tout son possible pour renforcer l'effectif de l'OM. Une attitude qui irrite parfois quelques fans et observateurs des pensionnaires du Stade Vélodrome. Ce n'est pas Christophe Dugarry qui dira le contraire, lui qui a clairement l'entraineur italien dans son viseur.

De Zerbi, Dugarry n'en peut plus

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Lors d'un passage sur RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant Roberto De Zerbi, dont il n'est pas vraiment fan : « Prendre De Zerbi aujourd’hui, à je ne sais pas combien de salaire, avec en plus une armée mexicaine de sept adjoints, plus les joueurs qu’il veut : Celui là je le veux, celui là je ne le veux plus. Il est toujours en train de pleurer, il se plaint des arbitres… Le mec de Strasbourg il travaille, il bosse, je ne l’ai pas entendu se plaindre avec un budget trois fois moins important. C’est pas le même contexte, ok, mais il a accepté le boulot De Zerbi, on ne l’a pas menacé ». L'OM a déjà annoncé les arrivées libres de tout contrat d'Angel Gomes et CJ Egan-Riley. Deux belles arrivées qui apportent un vrai plus à De Zerbi. Medhi Benatia est en revanche au travail pour boucler des coups plus difficiles à réaliser. Le temps presse pour les Phocéens, qui ne devront pas se louper dès le début de la prochaine saison. Sinon, Christophe Dugarry lui, ne va pas louper l'OM et son entraineur.